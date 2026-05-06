ISW: В России такого не было с 2007 года 3 6.05.2026, 11:03

Путин не может признать новую реальность.

Кремль пригрозил Украине ответными мерами в случае провокаций во время парада 9 мая. Но на самом деле эти угрозы говорят о том, что РФ не в состоянии защитить Москву от украинских воздушных ударов.

Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW). Они отметили, что российский диктатор Владимир Путин все еще не хочет признавать, что Украина уже давно перенесла войну на территорию самой России.

Хотя на самом деле очевидно, что эти удары все больше влияют на глубокие тыловые территории россиян. Аналитики отметили, что даже соратники Путина все чаще критикуют его за то, что он никак не может принять эту реальность.

В отчете приводятся слова одного из российских военных корреспондентов, который заявил, что Кремль решил не включать военную технику в Парад Победы — первый подобный случай с 2007 года, потому что открытая площадка, где Минобороны РФ всегда размещает технику для парада, уязвима перед украинскими ударами.

«Кремль в последние недели не смог защититься от украинских ударов, что говорит о недостаточности имеющихся мер противодействия для решения проблем, вызывающих недовольство у россиян. Путин отказывается признать реальность более частых ударов Украины по крупным российским городам в тылу», — констатировали аналитики.

