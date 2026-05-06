Россиянин из Калининграда заживо сжег себя в знак протеста против войны

Власти пытались это скрыть.

В Калининграде в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 37‑летний программист Александр Окунев совершил самосожжение в знак протеста против войны. И никто не узнал об этом, пишут «Важные истории».

Первое упоминание об этом случае появилось в открытом докладе эстонской внешней разведки без уточнения имени погибшего.

«В третью годовщину полномасштабной агрессивной войны России, в пять утра 24 февраля 2025 года, мужчина 1988 года рождения написал на снегу около памятника российскому солдату в Калининграде «Нет войне» и поджег себя в знак протеста», — говорилось в документе.

Как стало известно из справки о результатах дежурства следователей, обгоревший труп Окунева нашел прохожий около 06:40 возле памятника 1200 гвардейцам, где размещается Вечный огонь.

Рядом с телом на снегу баллончиком с краской было написано «Нет войне».

О произошедшем доложили главе городской администрации Елене Дятловой, которая незамедлительно взяла дело под свой контроль. Ей помогали Евгений Маслов, руководитель местной службы охраны объектов культурного наследия, и Андрей Ермак, министр культуры и туризма Калининградской области.

Последний особенно переживал, что самосожжение произошло возле памятника Великой Отечественной — слишком символично.

Чиновники решили скрыть происшествие. Уже к 09:15 следы самосожжения убрали, а власти города отчитались начальству, что никто ничего не видел. В результате информация действительно не появилась ни в одном СМИ и не упоминалась в соцсетях. Родные Окунева о самосожжении также не распространялись.

Члены семьи рассказали о каких-то «экспертизах» в рамках расследования, которые установили — «никакого воздействия извне не было».

Родных допрашивали в Следственном комитете; полиция приходила к бывшим коллегам Окунева за «характеристикой», но ушла ни с чем: «Сказали, работал хорошо, ни с кем не общался. Как еще охарактеризовать?»

Близкий Окунева пересказал «Важным историям» содержание его предсмертной записки:

«Написал, что есть другой путь.

В его мире, видимо, должен был быть мир во всем мире. Он не захотел больше жить в таком мире, поэтому принял такое решение».

