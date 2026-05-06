Жители Столбцовского района поверили в чудо-женщину 1 6.05.2026, 12:26

Несли ей шубы, «выбрасывали» деньги.

В Столбцах 40-летняя местная жительница решила сменить профессию: оставила работу в такси и подалась в эзотерику. Женщина начала активно продвигать услуги по «снятию порчи» и «родовых проклятий» через мессенджеры, но первую жертву нашла прямо на рабочем месте — в салоне своего авто. Подробности дела о мошенничестве рассказали в Следственном комитете.

Первой жертвой гадалки стала ее пассажирка, поверившая в «страшную порчу». Доверчивая клиентка начала возить в Столбцы все, что имело ценность: наличные, драгоценности, дорогие меховые изделия. Гадалка уверяла, что вещи нужно отдать ей для «ритуального сожжения и уничтожения негатива». Когда сбережения и шубы закончились, в ход пошли друзья и банки.

Женщина не только влезла в огромные долги, но и начала покупать в рассрочку мобильные телефоны. Гаджеты она тут же перепродавала за бесценок, а выручку переводила на карту «целительницы» или оставляла в тайниках. За год минчанка лишилась более 59 тысяч рублей.

Второй жертвой гадалки стал житель агрогородка Деревная Столбцовского района. Мужчина нашел объявление в интернете, связался с «целительницей», сделал у нее диагностику ладоней за 50 рублей. Гадалка сообщила, что у него «сильная порча», которую можно снять только за 10 тысяч долларов.

Для начала клиенту предложили купить «мощную свечу» за 150 рублей. Чтобы собрать остальную сумму, мужчина взял кредит. Деньги нужно было передавать по особой схеме: завернуть в черную тряпку, спрятать у мусорного контейнера и уйти не оглядываясь. Позже на то же место отправились обручальное кольцо, телефон и SIM-карта — якобы для «очищения от старого имущества».

Всего житель Столбцовщины успел отдать «чудо-женщине» около 35 тысяч рублей. Родственники забили тревогу только тогда, когда гадалка предложила мужчине продать дом.

Жительнице Столбцов предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимальное наказание по статье — 12 лет лишения свободы.

Следственный комитет напоминает о важности критического мышления, бдительности и обращения за помощью в правоохранительные органы при столкновении с любыми подозрительными предложениями, особенно если они связаны с денежными переводами, кредитами или обещаниями быстрого решения проблем.

