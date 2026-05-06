«Путину придется надевать противогаз на Красной площади» 6.05.2026, 12:38

Военный эксперт рассказал, как 9 мая может стать провалом Кремля.

В ночь на 6 мая Украина объявила режим прекращения огня, но уже в первые часы Россия нанесла удары по украинским городам. Атаки были зафиксированы в Харькове, Запорожье, Днепре, Херсоне и Кривом Роге.

Что известно о «режиме тишины» на данный момент? Можно ли уже говорить, что Россия сознательно нарушила перемирие в первые же часы?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником ВСУ в запасе, военным экспертом и летчиком-инструктором Романом Свитаном.

— Перемирие — это танго, танец вдвоем. Если одна сторона объявляет перемирие, а другая — нет, то это игра в одни ворота. Россия действительно нарушила перемирие. Удары были, но не такой интенсивности, как обычно. Интенсивность ударов была в разы меньше, но они продолжаются, особенно вдоль прифронтовой зоны.

В принципе, Украина сейчас имеет право выйти из этого перемирия. Будет она это делать или нет — вопрос. Все зависит от того, как договорились о 9 мая. Если договорились, что 9 мая никто «по параду работать» не будет, то перемирие в таком виде может удерживаться до 9 мая. Если не договорились, то удары по российскому параду возможны. Сейчас это станет понятно, осталось буквально три дня.

На данный момент Украина вправе не обращать внимания на перемирие как таковое. Но все будет зависеть от договоренностей, связанных не только с Украиной. Скорее всего, будут подключены США, Китай и другие участники процесса. Ясность будет только к 10 утра 9 мая.

— Перед 9 мая в Москве ограничивают мобильный интернет, парад проходит в урезанном формате, а Кремль усиливает меры безопасности из-за угрозы украинских дронов. Чего на самом деле боится Путин?

— В течение года есть только один день в году, когда Путин обязан выйти к людям. Это 9 мая.

Российское «победобесие» основано именно на празднике 9 мая. Если Путина на нем не будет — или его двойника, тройника, неважно, — либо самого парада не будет, это покажет что король голый.

Раз в году король выходит к людям. И его, вернее, нанятых им мошенников, которые якобы сшили ему это платье, можно будет разоблачить. Если помните Андерсена, «Новое платье короля», именно в такой момент можно показать, что король голый.

Это в конце концов может привести к тому, что эта так называемая империя начнет сыпаться. Когда король голый, когда метрополия подвержена ударам в самые основные для нее дни (а 9 мая — один из таких дней), это показывает ее слабость. А слабая метрополия империю не удержит — она разваливается.

Не обязательно должен быть удар по параду. Вообще нет смысла бить по параду. Оптимальный вариант, допустим, ударить по Капотнинскому нефтеперерабатывающему заводу и «затуапсить» всю Москву. То есть таким образом показать, что король голый.

Россияне задействуют все силы и средства, которые способны передвигаться, разворачиваться и перехватывать воздушные цели. Удастся ли им удержать небо — зависит от того, какие средства поражения применит Украина. В целом пробить можно любую систему ПВО. Оптимальный вариант для этого — баллистика.

Иран это уже показал: какой бы ни была система «Железного купола», часть баллистических ракет все равно проходит. Другой вариант — массированный удар беспилотниками. Для этого нужно более полутысячи дронов, запущенных с одного направления. При такой плотности любая система ПВО не сможет перехватить все цели, и часть беспилотников может дойти до Москвы. Как уже было с дроном, которому до Кремля не хватило всего пяти километров.

— Что готовят ВСУ для российских оккупантов, если Россия окончательно сорвет перемирие?

— Впереди возможно все. На данный момент не исключается абсолютно ничего. Все готовятся к нанесению удара по Москве именно на 9 мая либо в преддверии.

Оптимальный вариант — Капотнинский НПЗ. Если его разжечь, как Туапсе, то придется не только Путину надевать противогаз на Красной площади, но еще и Ленину противогаз надеть.

