6 мая 2026, среда, 8:50
Россия в первые же часы режима тишины атаковала Украину

  • 6.05.2026, 8:42
Взрывы прогремели в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Харькове и Херсоне.

Во время ночной атаки под вражеским ударом оказались Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Харьков и Херсон. Воздушную тревогу объявляли в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. «Фокус» собрал, что известно о действиях россиян в первые часы режима прекращения огня.

Какие регионы ночью атаковали россияне

Уже в первые часы режима тишины о взрывах сообщили в Днепре. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении вражеских дронов в направлении города, которые россияне запустили еще до полуночи.

Около 05:00 часов в харьковских Telegram-каналах сообщали о звуках взрывов в области. Воздушные силы в течение ночи несколько раз предупреждали о движении вражеских дронов в регионе.

Утром мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что ВС РФ атаковали «Шахедами» Новобаварский и Шевченковский районы города. В результате атаки в Новобаварском районе загорелся частный жилой дом. Информации о раненых на момент публикации не поступало.

Ближе к 06:00 утра взрывы прогремели и в Запорожской области и Запорожье. Об этом сообщал председатель областной военной администрации Иван Федоров.

Впоследствии чиновник рассказал о последствиях атаки на Запорожье. Враг ударил по объекту промышленной инфраструктуры города.

«Прошло без пострадавших», — отметил Федоров.

Взрывы на утро также были в Херсоне, писали в местных пабликах. Предварительно, враг применил КАБ для удара по региону.

Около 06:00 часов в Кривом Роге также были слышны взрывы. Местные медиа писали о звуках работы сил противовоздушной обороны в городе. Воздушные силы перед этим информировали о движении вражеского БПЛА в направлении Кривого Рога.

Информация о последствиях ночного обстрела устанавливается.

Напомним, в ночь на 6 мая начался режим тишины, который провозгласила Украина.

