Спрос россиян на покупку квартир в Минске за год вырос на 10−15% 6.05.2026, 9:24

Озвучены реальные цифры риелторских сделок.

Спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10−15%. Об этом рассказала телеграм-каналу РИА «Недвижимость» глава департамента развития сети и межрегиональных сделок российской риелторской компании «Этажи» Ольга Половникова.

Специалистка отметила, количество просмотров россиянами объявлений о покупке или аренде недвижимости в Беларуси в первом квартале 2026 года увеличилось в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальный же спрос вырос «не так существенно» — на уровне 10−15%, рассказала Ольга Половникова.

Доля россиян в общем объеме сделок с жилой недвижимостью в Минске сейчас оценивается в 8−10%, тогда как год назад показатель был на уровне 2−3%, подчеркнула глава департамента развития сети и межрегиональных сделок российской риелторской компании «Этажи».

Специалистка не исключила, что интерес со стороны российских инвесторов к недвижимости в Минске в ближайшее время будет расти. Этому способствует хорошая динамика увеличения средней стоимости «квадрата» в белорусской столице — на 24% за год по данным риелторской компании «Этажи».

