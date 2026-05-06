закрыть
6 мая 2026, среда, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спрос россиян на покупку квартир в Минске за год вырос на 10−15%

  • 6.05.2026, 9:24
Спрос россиян на покупку квартир в Минске за год вырос на 10−15%

Озвучены реальные цифры риелторских сделок.

Спрос россиян на покупку жилья в Минске вырос за год на 10−15%. Об этом рассказала телеграм-каналу РИА «Недвижимость» глава департамента развития сети и межрегиональных сделок российской риелторской компании «Этажи» Ольга Половникова.

Специалистка отметила, количество просмотров россиянами объявлений о покупке или аренде недвижимости в Беларуси в первом квартале 2026 года увеличилось в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальный же спрос вырос «не так существенно» — на уровне 10−15%, рассказала Ольга Половникова.

Доля россиян в общем объеме сделок с жилой недвижимостью в Минске сейчас оценивается в 8−10%, тогда как год назад показатель был на уровне 2−3%, подчеркнула глава департамента развития сети и межрегиональных сделок российской риелторской компании «Этажи».

Специалистка не исключила, что интерес со стороны российских инвесторов к недвижимости в Минске в ближайшее время будет расти. Этому способствует хорошая динамика увеличения средней стоимости «квадрата» в белорусской столице — на 24% за год по данным риелторской компании «Этажи».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин