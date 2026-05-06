закрыть
6 мая 2026, среда, 8:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ракеты «Фламинго» повредили цеха завода в Чебоксарах: новые данные

  • 6.05.2026, 9:32
Ракеты «Фламинго» повредили цеха завода в Чебоксарах: новые данные

Аналитики изучили спутниковые снимки.

Украинские крылатые ракеты «Фламинго» и дроны АН-196 «Лютый» поразили производственные мощности оборонного завода «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, который расположен примерно в 1000 км от Украины, сообщает в Telegram-канале Киберборошно.

Соответствующие спутниковые снимки обнародовал мониторинговый проект. Отмечается, что по результатам анализа зафиксировано попадание крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» под углом в переднюю часть главного корпуса.

«Здание было защищено противодроновыми сетками, что свидетельствует о его приоритетном статусе среди объектов предприятия», – отмечают аналитики.

Кроме того, внутри и снаружи зафиксировано масштабное возгорание. Примечательно, что после удара рядом с корпусом работает строительный кран. Вероятно, для демонтажа конструкций или разбора завалов.

«Отдельно два БПЛА АН-196 «Лютый» поразили другое здание предприятия, что также вызвало возгорание», – говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин