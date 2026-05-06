Ракеты «Фламинго» повредили цеха завода в Чебоксарах: новые данные
- 6.05.2026, 9:32
Аналитики изучили спутниковые снимки.
Украинские крылатые ракеты «Фламинго» и дроны АН-196 «Лютый» поразили производственные мощности оборонного завода «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, который расположен примерно в 1000 км от Украины, сообщает в Telegram-канале Киберборошно.
Соответствующие спутниковые снимки обнародовал мониторинговый проект. Отмечается, что по результатам анализа зафиксировано попадание крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» под углом в переднюю часть главного корпуса.
«Здание было защищено противодроновыми сетками, что свидетельствует о его приоритетном статусе среди объектов предприятия», – отмечают аналитики.
Кроме того, внутри и снаружи зафиксировано масштабное возгорание. Примечательно, что после удара рядом с корпусом работает строительный кран. Вероятно, для демонтажа конструкций или разбора завалов.
«Отдельно два БПЛА АН-196 «Лютый» поразили другое здание предприятия, что также вызвало возгорание», – говорится в сообщении.