Ракеты «Фламинго» повредили цеха завода в Чебоксарах: новые данные 6.05.2026, 9:32

Аналитики изучили спутниковые снимки.

Украинские крылатые ракеты «Фламинго» и дроны АН-196 «Лютый» поразили производственные мощности оборонного завода «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, который расположен примерно в 1000 км от Украины, сообщает в Telegram-канале Киберборошно.

Соответствующие спутниковые снимки обнародовал мониторинговый проект. Отмечается, что по результатам анализа зафиксировано попадание крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» под углом в переднюю часть главного корпуса.

«Здание было защищено противодроновыми сетками, что свидетельствует о его приоритетном статусе среди объектов предприятия», – отмечают аналитики.

Кроме того, внутри и снаружи зафиксировано масштабное возгорание. Примечательно, что после удара рядом с корпусом работает строительный кран. Вероятно, для демонтажа конструкций или разбора завалов.

«Отдельно два БПЛА АН-196 «Лютый» поразили другое здание предприятия, что также вызвало возгорание», – говорится в сообщении.

