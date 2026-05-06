Перед перемирием БПЛА атаковали здание ФСБ в оккупированном Крыму 6.05.2026, 10:18

Появилось видео удара.

Вчера вечером, 5 мая, перед наступлением перемирия украинские БпЛА атаковали российские стратегические объекты в аннексированном Крыму. По предварительной информацию, под атаку попало здание российской спецслужбы ФСБ в Армянске, пишет Диалог.UA, проведя мониторинг социальных сетей.

Взрывы в оккупированном Армянске прогремели 5 мая примерно в 22:30. Местные жители сообщили о серии взрывов. Утверждается, что БпЛА ударили по зданию ФСБ. Видео публикует Telegram-канал «Крымский ветер».

Вечером 5 мая ВСУ также атаковали военные и стратегические объекты российских оккупанты в других районах аннексированного Крыма. Например, взрывы раздавались в районе Симферополя, Севастополя, Джанкоя и других городов оккупированного полуострова.

После полуночи сообщений о взрывах в Крыму на данный момент еще не было. Это значит, что Силы обороны Украины выполнили приказ президента Владимира Зеленского о введение в ночь с 5 на 6 мая «режима тишины». Зеленский, объявляя перемирие, заявил, что Украина будет поступать зеркальным образом в ответ на действия России.

Оккупационная армия РФ практически сразу после вступления в силу в ночь на 6 мая перемирия его нарушила. Враг нанес авиаудар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожской области, а также атаковал Харьков и Кривой Рог.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, ночью 6 мая армия РФ атаковала Украину 108 ударными дронами и ракетами разного типа.

