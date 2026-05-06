закрыть
6 мая 2026, среда, 10:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Перед перемирием БПЛА атаковали здание ФСБ в оккупированном Крыму

  • 6.05.2026, 10:18
Перед перемирием БПЛА атаковали здание ФСБ в оккупированном Крыму

Появилось видео удара.

Вчера вечером, 5 мая, перед наступлением перемирия украинские БпЛА атаковали российские стратегические объекты в аннексированном Крыму. По предварительной информацию, под атаку попало здание российской спецслужбы ФСБ в Армянске, пишет Диалог.UA, проведя мониторинг социальных сетей.

Взрывы в оккупированном Армянске прогремели 5 мая примерно в 22:30. Местные жители сообщили о серии взрывов. Утверждается, что БпЛА ударили по зданию ФСБ. Видео публикует Telegram-канал «Крымский ветер».

Вечером 5 мая ВСУ также атаковали военные и стратегические объекты российских оккупанты в других районах аннексированного Крыма. Например, взрывы раздавались в районе Симферополя, Севастополя, Джанкоя и других городов оккупированного полуострова.

После полуночи сообщений о взрывах в Крыму на данный момент еще не было. Это значит, что Силы обороны Украины выполнили приказ президента Владимира Зеленского о введение в ночь с 5 на 6 мая «режима тишины». Зеленский, объявляя перемирие, заявил, что Украина будет поступать зеркальным образом в ответ на действия России.

Оккупационная армия РФ практически сразу после вступления в силу в ночь на 6 мая перемирия его нарушила. Враг нанес авиаудар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожской области, а также атаковал Харьков и Кривой Рог.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, ночью 6 мая армия РФ атаковала Украину 108 ударными дронами и ракетами разного типа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин