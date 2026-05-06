Reuters: Украина стремительно выносит российский тыл средней дальности 1 6.05.2026, 10:38

Это приоритетное для Киева направление.

ВСУ стремительно наращивают количество ударов дронами средней дальности по российским силам, демонстрируя растущие возможности украинской армии, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Киев все чаще полагается на так называемые «средние удары» для поражения логистических центров, скоплений войск и систем противовоздушной обороны в десятках километров за линией фронта.

Количество ударов на дистанции более 20 км удвоилось по сравнению с мартом и увеличилось в четыре раза по сравнению с февралем, пишет Reuters. «И их будет еще больше. Это приоритетное направление», - заявил украинский лидер в соцсетях.

Сообщается, что Украина активно осваивает удары средней дальности – нацеленные на объекты вне зоны досягаемости FPV-дронов – по мере развития собственного оборонного сектора и стремления снизить зависимость от западной помощи.

Логистика, склады боеприпасов и командные пункты

Министерство обороны Украины ранее сообщало, что в течение апреля украинские силы нанесли более 160 средних ударов на расстоянии 120–150 км. Цели включали более 65 складов логистики и боеприпасов, 33 пункта управления дронами и мастерских, а также 17 командных пунктов войск как на оккупированных территориях Украины, так и в приграничных регионах России.

«Мы поражаем ресурсы, срываем поставки и снижаем интенсивность обстрелов, а также мобильность войск. Апрельские удары – это системная кампания по истощению России», – говорилось в заявлении.

Активизация этих усилий происходит на фоне усиления давления российских войск на ключевые, сильно укрепленные города на востоке в попытке захватить остальную часть охваченной войной Донецкой области Украины, пишет СМИ.

Подготовка почвы для дальних ударов

Уступая в численности и вооружении на поле боя, Украина также интенсифицировала атаки на энергетические и военно-промышленные объекты глубоко внутри России, чтобы ослабить военную машину Кремля.

В последние недели украинские силы нанесли множественные удары по морскому порту и нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе на юго-западе страны, что привело к выбросам облаков черного дыма и разливу нефти в Черное море. Кроме того, Украина поразила российские военно-промышленные объекты, включая оборонные производственные мощности в городе Чебоксары на расстоянии около 1500 км, используя крылатые ракеты «Фламинго» собственной разработки.

Роберт Бровди, командующий украинскими силами беспилотников, сообщил, что в апреле его подразделения поразили 25 систем ПВО, а также 13 радиолокационных станций и систем радиоэлектронной борьбы, чтобы помочь подготовить почву для кампании дальних ударов Киева.

«Последовательное и регулярное уничтожение систем ПВО на оперативном уровне открывает коридоры для наращивания глубоких ударов по объектам военно-промышленного комплекса и энергетического сектора», – подчеркнул он.

