6 мая 2026, среда, 12:21
Российский танкер застрял у побережья Кубы

  6.05.2026, 11:28
Фото: vesselfinder.com

Главная причина задержки — санкции США.

Российский танкер «Universal», перевозящий около 270 тысяч баррелей дизельного топлива для Кубы, уже несколько недель дрейфует в Атлантике примерно в 1600 километрах от острова. По данным систем мониторинга судов и аналитической компании Vortexa, судно остановилось в середине апреля и до сих пор не приблизилось к пункту назначения, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Главная причина задержки — санкционные риски. Танкер находится под санкциями. Ранее ряд судов уже отказались заходить в кубинские порты из-за опасений возможного ареста со стороны США. Ужесточение ограничений на поставки топлива привело к фактической энергетической блокаде острова.

В 2026 году лишь одному российскому судну — «Анатолию Колодкину» — удалось доставить топливо на Кубу, и то после временного смягчения позиции Вашингтона. Будущее рейса «Universal» трудно предсказать.

Ситуация особенно критична, учитывая, что Куба переживает один из самых тяжелых топливных кризисов за последние десятилетия. Нехватка топлива уже приводит к перебоям в электроснабжении, ограничению транспорта и снижению экономической активности.

На этом фоне власти страны пытаются нарастить собственную добычу. Государственная нефтяная компания заявила о модернизации оборудования на ключевых месторождениях, что может увеличить добычу примерно на 30%. Однако эксперты отмечают, что этого недостаточно для покрытия текущих потребностей без стабильного импорта.

