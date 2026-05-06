В России пошли на легализацию интернет-доносов

В России пошли на легализацию интернет-доносов1
- 6.05.2026, 12:01
Кремль создают сеть «студенческих кибердружин».
Правительство РФ утвердило масштабный план «борьбы с деструктивным поведением молодежи» до 2030 года. За расплывчатыми формулировками о «безопасности» как цели этих нововведений скрывается очередное ужесточение контроля за активностью граждан в сети.
Об этом говорится в сообщении украинского Центра противодействия дезинформации.
Документ, включающий 41 мероприятие, предусматривает тотальный мониторинг интернет-пространства для молодежи. Ключевым инструментом станет создание сети «кибердружин» и «медиапатрулей», в которые принудительно или «полудобровольно» будут привлекать самих студентов. Фактически государство легализует институт интернет-доносов, где молодежь под кураторством образовательных органов должна следить за контентом и «неблагонадежными» публикациями своих же сверстников.
«Власти РФ делают очередной шаг к превращению интернета в изолированную среду под полным управлением спецслужб. Кремль четко понимает: в современных реалиях контроль над информационными потоками — это контроль над сознанием граждан», — пишут в ЦПД.
Поскольку стратегия блокировок не смогла полностью перекрыть молодому поколению доступ к альтернативным источникам информации, теперь ставка делается на внутренний надзор и создание атмосферы постоянного слежения.