6 мая 2026, среда, 12:22
В России пошли на легализацию интернет-доносов

  • 6.05.2026, 12:01
Кремль создают сеть «студенческих кибердружин».

Правительство РФ утвердило масштабный план «борьбы с деструктивным поведением молодежи» до 2030 года. За расплывчатыми формулировками о «безопасности» как цели этих нововведений скрывается очередное ужесточение контроля за активностью граждан в сети.

Об этом говорится в сообщении украинского Центра противодействия дезинформации.

Документ, включающий 41 мероприятие, предусматривает тотальный мониторинг интернет-пространства для молодежи. Ключевым инструментом станет создание сети «кибердружин» и «медиапатрулей», в которые принудительно или «полудобровольно» будут привлекать самих студентов. Фактически государство легализует институт интернет-доносов, где молодежь под кураторством образовательных органов должна следить за контентом и «неблагонадежными» публикациями своих же сверстников.

«Власти РФ делают очередной шаг к превращению интернета в изолированную среду под полным управлением спецслужб. Кремль четко понимает: в современных реалиях контроль над информационными потоками — это контроль над сознанием граждан», — пишут в ЦПД.

Поскольку стратегия блокировок не смогла полностью перекрыть молодому поколению доступ к альтернативным источникам информации, теперь ставка делается на внутренний надзор и создание атмосферы постоянного слежения.

Игорь Эйдман
Леонид Невзлин
Александр Невзоров
Михаил Крутихин