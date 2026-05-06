Еврокомиссия одобрила кредитное соглашение с Польшей по программе SAFE 6.05.2026, 12:43

Фото: Charter97.org

Подписание документа ожидается в пятницу в Варшаве.

Европейская комиссия одобрила соглашение с Польшей о использовании средств из кредитного фонда на укрепление оборонного потенциала в рамках SAFE. Брюссельский корреспондент «Польского радио» Беата Пломецка о узнала из источников, что еврокомиссары утвердили соглашение в письменной процедуре. Теперь остается только подписание договора в пятницу, 8 мая, в Варшаве, и Брюссель сможет перечислить аванс в размере 6,5 миллиарда евро.

Польша является первой страной, получившей окончательное согласие Комиссии на кредитное соглашение. Она также станет крупнейшим бенефициаром. Польша должна получить 43,7 млрд евро из общего фонда в размере 150 миллиардов евро.

Время здесь имело ключевое значение. Польша добилась того, что до конца этого месяца сможет самостоятельно реализовывать оборонные проекты, финансировать из SAFE уже начатые инвестиции, хотя требование использования фонда предусматривает проекты, реализуемые как минимум двумя странами. Теперь ей предстоит оперативно справиться с бюрократическими требованиями, чтобы получить из SAFE возмещение затрат, понесенных на эти инвестиции.

В списке проектов, которые Польша намерена профинансировать, в частности, «Щит Восток», беспилотники, системы противодействия дронам, производство боеприпасов разных калибров, зенитно-ракетные комплексы и самоходные гаубицы.

SAFE предлагает льготные кредиты на выгодных условиях. Их погашение начнется через 10 лет и будет растянуто до 2070 года.

