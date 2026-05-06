закрыть
6 мая 2026, среда, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Армении ответили на нервную тираду лукашенковского МИД

  • 6.05.2026, 13:27
  • 1,158
В Армении ответили на нервную тираду лукашенковского МИД

Модель государственного управления Беларуси неприемлема для Еревана.

Спикер парламента Армения Ален Симонян прокомментировал нервную реакцию МИД Беларуси на его слова о стране и объяснил, что, по его мнению, влияет на ухудшение отношений между Минском и Ереваном. Об этом сообщает Panorama.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление белорусского внешнеполитического ведомства о «предвыборном популизме» в Армении, Симонян сказал:

«Не комментирую. Беларусь — это Беларусь, Армения — это Армения. Я в ответе за свою страну».

Говоря о двусторонних отношениях, он подчеркнул, что напряжение вызывает не его заявления, а позиция Минска:

«Отношения ухудшает не это, а неуважительное отношение к Армении, к союзнику по ОДКБ, к армянской государственности. Отношения ухудшила подготовка с Азербайджаном к 44-дневной войне. Есть множество факторов, которые ухудшают отношения, и политический курс – это выбор каждого государства».

Также Симонян заявил, что модель государственного управления Беларуси неприемлема для его страны:

«Для Армении права человека и свободы являются важнейшими ценностями. Я считаю, что каждая страна выбирает свой путь: мы выбрали путь демократизации, а они – несколько иной путь, не такой, как у Армении».

В завершение он подчеркнул приверженность суверенному развитию Армении:

«Армения губернией не будет, Армения не будет в политической зависимости, Армения уровень своего суверенитета будет поднимать, и пример управления в Беларуси для моей страны, для меня неприемлем. Армения – свободная страна, со своими свободными медиа, правами человека, верховенством закона».

Отметим, лукашенковский МИД обиделся на заявление Алена Симоняна, назвавшего белорусский режим — губернией России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин