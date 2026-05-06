В Армении ответили на нервную тираду лукашенковского МИД 6.05.2026, 13:27

Модель государственного управления Беларуси неприемлема для Еревана.

Спикер парламента Армения Ален Симонян прокомментировал нервную реакцию МИД Беларуси на его слова о стране и объяснил, что, по его мнению, влияет на ухудшение отношений между Минском и Ереваном. Об этом сообщает Panorama.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление белорусского внешнеполитического ведомства о «предвыборном популизме» в Армении, Симонян сказал:

«Не комментирую. Беларусь — это Беларусь, Армения — это Армения. Я в ответе за свою страну».

Говоря о двусторонних отношениях, он подчеркнул, что напряжение вызывает не его заявления, а позиция Минска:

«Отношения ухудшает не это, а неуважительное отношение к Армении, к союзнику по ОДКБ, к армянской государственности. Отношения ухудшила подготовка с Азербайджаном к 44-дневной войне. Есть множество факторов, которые ухудшают отношения, и политический курс – это выбор каждого государства».

Также Симонян заявил, что модель государственного управления Беларуси неприемлема для его страны:

«Для Армении права человека и свободы являются важнейшими ценностями. Я считаю, что каждая страна выбирает свой путь: мы выбрали путь демократизации, а они – несколько иной путь, не такой, как у Армении».

В завершение он подчеркнул приверженность суверенному развитию Армении:

«Армения губернией не будет, Армения не будет в политической зависимости, Армения уровень своего суверенитета будет поднимать, и пример управления в Беларуси для моей страны, для меня неприемлем. Армения – свободная страна, со своими свободными медиа, правами человека, верховенством закона».

Отметим, лукашенковский МИД обиделся на заявление Алена Симоняна, назвавшего белорусский режим — губернией России.

