закрыть
6 мая 2026, среда, 14:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Россия сорвала режим прекращения огня, Украина определит дальнейшие действия

3
  • 6.05.2026, 14:01
  • 1,538
Зеленский: Россия сорвала режим прекращения огня, Украина определит дальнейшие действия
Владимир Зеленский

Президент Украины предупредил РФ.

Россия сорвала режим прекращения огня, которое началось в ночь на 6 мая. Украина определит дальнейшие действия по итогам вечерних докладов военных и разведки.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, несмотря на объявленное перемирие, на всех ключевых участках фронта продолжаются штурмовые действия, и только с начала этих суток российская армия осуществила уже почти 30 штурмовых действий.

Только за сегодняшнюю ночь и утро зафиксировано более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб.

В течение этой ночи российская армия наносила и удары дронами различных типов. В частности, наши Силы обороны Украины обезвредили только ударных дронов почти девяносто. Были и ракетные удары.

Всего по состоянию на 10:00 российская армия осуществила 1820 нарушений режима тишины - обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов.

«Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада. Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей - это плохое время для публичных «празднований», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия должна закончить свою войну. Даже с отключенным интернетом и заблокированной связью большинству россиян абсолютно понятно, что их руководство «может выйти из бункера и выбрать мир».

Президент добавил, что дипломатические предложения Украины есть у российской стороны, и единственное, что нужно, - это готовность России двигаться к реальному миру.

«По состоянию на этот день констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями», - отметил Зеленский.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин