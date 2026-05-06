закрыть
6 мая 2026, среда, 15:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчане рассказали в соцсетях про «ад на земле»

2
  • 6.05.2026, 14:37
  • 2,280
Минчане рассказали в соцсетях про «ад на земле»

Как думаете, где его нашли?

Минчане жалуются в соцсетях на переполненный транспорт, в котором особенно некомфортно передвигаться в жаркое время года.

«Ад на земле есть! Он в Минске, в 53 троллейбусе на отрезке от площади Бангалор до Немиги в 8 утра», — пишет пользователь Threads под ником aviatemik.

Большинство комментаторов согласились с автором поста. Минчане указали другие проблемные отрезки маршрутов городского транспорта. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Это вы еще в 18 автобусе в полвосьмого на Долгиновском не были.

— Есть еще один, на проспекте Пушкина на отрезке от второго кольца до Ольшевского.

— Это еще вы на 37 троллейбусе не ездили. Уверена что если есть ад, то там души грешников перевозят именно этим маршрутом.

— Да в метро на Каменой горке с утра, в обед, вечером тоже стабильный ад.

— Сынок, ты еще не ездил на «Интеграл» с утра.

— 115 автобус утром из Боровлян, как в принципе и вечером, и в любое время.

— А еще в 41 троллейбусе от Партизанского проспекта в полвосьмого, в 18 автобусе от площади Победы в любое время.

— Еще в 57 автобусе филиал.

— Я живу по этому маршруту, но даже он не так ужасен, как отрезок Гая — Чигладзе на 38 троллейбусе. Всегда старые, душные, абсолютно всегда забиты по самые помидоры.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин