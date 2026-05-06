Минчане рассказали в соцсетях про «ад на земле»2
- 6.05.2026, 14:37
- 2,280
Как думаете, где его нашли?
Минчане жалуются в соцсетях на переполненный транспорт, в котором особенно некомфортно передвигаться в жаркое время года.
«Ад на земле есть! Он в Минске, в 53 троллейбусе на отрезке от площади Бангалор до Немиги в 8 утра», — пишет пользователь Threads под ником aviatemik.
Большинство комментаторов согласились с автором поста. Минчане указали другие проблемные отрезки маршрутов городского транспорта. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Это вы еще в 18 автобусе в полвосьмого на Долгиновском не были.
— Есть еще один, на проспекте Пушкина на отрезке от второго кольца до Ольшевского.
— Это еще вы на 37 троллейбусе не ездили. Уверена что если есть ад, то там души грешников перевозят именно этим маршрутом.
— Да в метро на Каменой горке с утра, в обед, вечером тоже стабильный ад.
— Сынок, ты еще не ездил на «Интеграл» с утра.
— 115 автобус утром из Боровлян, как в принципе и вечером, и в любое время.
— А еще в 41 троллейбусе от Партизанского проспекта в полвосьмого, в 18 автобусе от площади Победы в любое время.
— Еще в 57 автобусе филиал.
— Я живу по этому маршруту, но даже он не так ужасен, как отрезок Гая — Чигладзе на 38 троллейбусе. Всегда старые, душные, абсолютно всегда забиты по самые помидоры.