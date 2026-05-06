«В деревне не сыграно ни одной свадьбы, от школы остались уже только руины» 2 6.05.2026, 15:02

Что происходит с белорусским селом.

Жительница небольшого поселка в Брестской области под ником /@_dirk___diggler_ рассказала в Threads о том, с какими проблемами сталкиваются ее односельчане, заметил сайт Charter97.org.

«Сегодня у нас в деревне повесили новое расписание - автолавка будет приезжать два раза в неделю вместо трех, — пишет она. — Это потому, что уже некого кормить и жечь бензин ради оставших жителей в районе, очевидно, невыгодно. Мне до ближайшего магазина 5 км, до окраины райцентра 12. Может, Гайдукевич нам про эту сторону жизни в Беларуси будет рассказывать, а не про Армению, Литву и Польшу?»

По словам автора поста, 40 лет назад жизнь в деревне «кипела», а в местной школе училось 250 учеников.

«За то время, что у власти крепкий хозяйственник, в деревне не сыграно ни одной свадьбы и от школы остались уже только руины. По выходным оказывать помощь нас ни кто не заставляет, потому-что тут уже заставлять некого.

У нас автобус утром и вечером. Если до соседнего посёлка прогуляться пешком 3 км, то там рейсы через 3 часа. Если автомобиля нет, то дальше 10 км от райцентра передвижение только пешком или на велосипеде. Попутку ловить бесполезно, потому-что очень мало машин и нет желающих подвозить».

Комментаторы спросили автора поста о других объектах социальной инфраструктуры.

«В соседнем поселке есть маленькая поликлиника, аптека и районная инфекционная больница, 5 км. До города 12 километров, — ответила она. — Но, это я рядом живу. А есть же еще деревни дальше на запад, в сторону Бреста. Им до по поликлиники 20-25 км. Но, там уже жизни нет. Всё, что дальше 15 км от райцентров, это уже мёртвая зона с единичными жителями».

