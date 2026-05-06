Это закат русского языка

  • 6.05.2026, 15:49
Путин теряет важный инструмент влияния.

Русский язык и русская культура постепенно теряют позиции на территории бывшего СССР, и этот процесс, по мнению аналитиков, начался задолго до полномасштабной войны против Украины, но заметно ускорился в последние годы, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Особенно резко сокращается использование русского языка в Украине, где до войны значительная часть населения говорила на нем. После вторжения России в 2022 году этот процесс усилился на фоне разрушений, депортаций и политики, которую многие эксперты называют попыткой культурной и национальной ассимиляции.

В оккупированных регионах Украины, по данным наблюдателей, проводится политика русификации, направленная на формирование российской гражданской идентичности и вытеснение украинского языка.

В странах Центральной и Восточной Европы, а также в Центральной Азии все заметнее переход к национальным языкам в образовании и общественной жизни. Параллельно растет роль английского как языка международного общения. Например, в Польше и Чехии английский значительно обгоняет русский по распространенности среди населения.

Эксперты связывают эти изменения с распадом советской системы и ослаблением российского влияния. По их оценкам, языковая политика становится частью более широкого процесса политической и культурной переориентации стран региона.

Одновременно Россия продолжает продвигать русский язык за рубежом, однако сталкивается с растущим сопротивлением и укреплением национальных языковых политик в соседних государствах.

Аналитики отмечают, что снижение экономического и политического влияния Москвы неизбежно отражается и на статусе русского языка. В этих условиях его роль как регионального средства общения постепенно ослабевает.

По мнению экспертов, происходящее отражает более широкий процесс — постепенный демонтаж постсоветского имперского пространства, в котором язык был одним из ключевых инструментов влияния.

