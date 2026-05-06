закрыть
6 мая 2026, среда, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польские визовые центры запустили мобильное приложение для получения визы

  • 6.05.2026, 15:57
Польские визовые центры запустили мобильное приложение для получения визы

Процесс записи такой же, как и на сайте.

Визовые центры Польши запустили мобильное приложение VFS Global для записи на подачу документов на визу, сообщили в компании VFS Global.

Процесс записи такой же, как и на сайте. Но приложение предлагает расширенный функционал для ввода паспортных данных. Они сканируются с фотографии паспорта или считываются с чипа биометрического паспорта с использованием технологии NFC на совместимых мобильных устройствах.

Мобильное приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play для устройств iOS и Android и представлено в трех языковых версиях.

В VFS Global также сообщили, что не несут ответственности за использование услуг посредников и неофициального софта, и рекомендовали заявителям пользоваться исключительно официальным сайтом и/или приложением VFS.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин