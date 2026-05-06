Польские визовые центры запустили мобильное приложение для получения визы 6.05.2026, 15:57

Визовые центры Польши запустили мобильное приложение VFS Global для записи на подачу документов на визу, сообщили в компании VFS Global.

Процесс записи такой же, как и на сайте. Но приложение предлагает расширенный функционал для ввода паспортных данных. Они сканируются с фотографии паспорта или считываются с чипа биометрического паспорта с использованием технологии NFC на совместимых мобильных устройствах.

Мобильное приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play для устройств iOS и Android и представлено в трех языковых версиях.

В VFS Global также сообщили, что не несут ответственности за использование услуг посредников и неофициального софта, и рекомендовали заявителям пользоваться исключительно официальным сайтом и/или приложением VFS.

