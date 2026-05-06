6 мая 2026, среда, 16:55
Венгрия вернула Украине похищенные средства и золото «Ощадбанка»

2
  • 6.05.2026, 16:31
Спустя два месяца.

Будапешт в полном объёме вернул Киеву средства и ценности «Ощадбанка», которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях

«Сегодня были возвращены средства и ценности «Ощадбанка», которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года, - написал он. - Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов.

Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства, и ценности в полном объёме».

Зеленский также выразил благодарность тем, кто «боролся за справедливое решение» и защищал интересы Украины.

Напомним, в начале марта Нацбанк Украины сообщил, что власти Венгрии захватили украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.

Из автомобилей инкассаторов «Ощадбанка» изъяли 35 миллионов евро и 40 миллионов долларов США наличными, а также 9 золотых слитков весом по 1 килограмму каждый.

