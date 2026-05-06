6 мая 2026, среда, 17:32
БГУ сообщил о первом в Беларуси мошенничестве в науке

  • 6.05.2026, 17:08
Появился клон научного издания.

В Белорусском государственном университете сообщили о первом в стране случае мошенничества в научной сфере, связанном с созданием поддельного академического издания. Об этом рассказал директор Фундаментальной библиотеки БГУ Владимир Кулаженко.

Речь идёт о клоне сайта научного издания «Журнал БГУ. История». Злоумышленники создали практически полную копию оригинального ресурса, из-за чего отличить подделку от настоящего сайта крайне сложно.

По словам Кулаженко, фейковая платформа действует уже несколько месяцев. На ней размещены реальные архивы публикаций за период с 2017 года до середины 2025-го. Однако более поздние выпуски являются недостоверными. Таким образом, мошенники вводили исследователей в заблуждение и зарабатывали на этом.

Как пояснил представитель БГУ, схема позволяет недобросовестным авторам за деньги повышать цитируемость своих работ и даже рассчитывать на индексацию в авторитетных базах, таких как Scopus.

Сейчас университет предпринимает меры для устранения поддельного ресурса. Учёным рекомендуют проверять подлинность сайта журнала через официальный портал учреждения-учредителя.

