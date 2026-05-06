БГУ сообщил о первом в Беларуси мошенничестве в науке
- 6.05.2026, 17:08
Появился клон научного издания.
В Белорусском государственном университете сообщили о первом в стране случае мошенничества в научной сфере, связанном с созданием поддельного академического издания. Об этом рассказал директор Фундаментальной библиотеки БГУ Владимир Кулаженко.
Речь идёт о клоне сайта научного издания «Журнал БГУ. История». Злоумышленники создали практически полную копию оригинального ресурса, из-за чего отличить подделку от настоящего сайта крайне сложно.
По словам Кулаженко, фейковая платформа действует уже несколько месяцев. На ней размещены реальные архивы публикаций за период с 2017 года до середины 2025-го. Однако более поздние выпуски являются недостоверными. Таким образом, мошенники вводили исследователей в заблуждение и зарабатывали на этом.
Как пояснил представитель БГУ, схема позволяет недобросовестным авторам за деньги повышать цитируемость своих работ и даже рассчитывать на индексацию в авторитетных базах, таких как Scopus.
Сейчас университет предпринимает меры для устранения поддельного ресурса. Учёным рекомендуют проверять подлинность сайта журнала через официальный портал учреждения-учредителя.