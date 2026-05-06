6 мая 2026, среда, 17:32
Три книги развенчивают мифы, которые Россия рассказывает сама себе

  • 6.05.2026, 17:02
  • 1,130
От имперских корней до войны в Украине.

Три книги, объединенные общей темой, предлагают критический взгляд на то, как формировались политические и идеологические основы современной России — и почему многие исследователи считают нынешний курс Москвы результатом долгого исторического процесса, а не только решений последних лет, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Первая из них опирается на сценарий конца 1990-х годов, подготовленный российскими интеллектуалами в период экономического кризиса после распада СССР. В нем уже тогда описывался риск постепенного перехода к жесткой централизованной модели, изоляции и авторитарному управлению. Сегодня этот прогноз часто вспоминают как неожиданно точное предвидение части последующих событий.

В книге Марка Беннеттса «Падение» («The Descent») показана повседневная Россия эпохи Путина. Автор описывает общество, в котором пропаганда, усталость и цинизм переплетаются с нормализацией насилия. В его интерпретации значительная часть населения адаптировалась к системе, где государственная риторика и война становятся фоном повседневной жизни.

Андрей Колесников в работе «Закрытие российского сознания: Как идеология Путина взяла страну в заложники» («The Closing of the Russian Mind: How Putin's Ideology Took the Nation Hostage») оспаривает распространенное объяснение, что российская агрессия является лишь реакцией на внешние факторы. По его мнению, корни происходящего лежат глубже — в исторически сложившемся представлении о государстве, империи и особой миссии России. Именно эта идеологическая основа, утверждает автор, помогает объяснить поддержку и воспроизводство нынешнего политического курса.

Третья книга, «Королевство и деревня» (««A Kingdom and a Village») Саймона Моррисона, прослеживает многовековую историю Москвы и показывает, что расширение территории и централизованная власть издавна были ключевыми принципами российской государственности. Автор обращает внимание на повторяющиеся исторические модели, в которых укрепление власти нередко сопровождалось экспансией.

Общий вывод этих работ заключается в том, что современные события в России рассматриваются не как случайный политический поворот, а как результат длительного исторического и идеологического развития, сформировавшего устойчивую систему взглядов и практик.

Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
