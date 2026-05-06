Польский Orlen обогнал «Газпром» 6.05.2026, 17:17

Компания растет огромными темпами.

Польская энергетическая группа Orlen достигла рекордной рыночной стоимости и обошла российского газового гиганта «Газпром». Об этом сообщает профильное издание ExPro.

5 мая капитализация Orlen на Варшавской фондовой бирже превысила 160 млрд злотых (около 45 млрд долларов), что стало историческим максимумом. Это позволило компании подняться на 44-е место среди крупнейших нефтегазовых корпораций мира, обогнав австралийскую Woodside Energy.

Акции Orlen впервые в истории превысили отметку 140 злотых. Ещё в марте 2026 года компания впервые обошла «Газпром» по рыночной стоимости, а к началу мая разрыв увеличился: российский концерн опустился на 47-е место с капитализацией около 37 млрд долларов. Для сравнения, несколько лет назад «Газпром» оценивался примерно в 200 млрд долларов.

Аналитики объясняют рост Orlen высокими маржами нефтепереработки, достигшими около 32 долларов за баррель на фоне Ормузского кризиса, а также эффектом от интеграции с компаниями Lotos и PGNiG и развитием добывающего направления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com