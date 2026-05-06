Мемориал известным белорусам в Якутске заменят на памятник «герою СВО» 2 6.05.2026, 17:33

Вместо ученых и исследователей — убийца и оккупант.

На перекрестке улиц Пояркова и Курашова в Якутске установят памятник участнику войны в Украине Дмитрию Егорову, погибшему в 2023 году. Об этом рассказал главный архитектор города Семен Сергеев. Раньше на этом месте был мемориал ссыльным участникам восстаний и антиимперских движений на территории бывшей Речи Посполитой, пишет «Медуза».

«Сейчас готовим площадку, само основание для памятника. Контракт на эти работы заключен еще в прошлом году. Бетонные работы и облицовка завершаются. Памятник уже изготовлен в Красноярске на внебюджетные средства, сейчас решается вопрос по его выкупу и доставке. Как только его доставят, мы сразу же его установим», — рассказал Сергеев.

По данным агентства, Дмитрий Егоров ушел на войну в 2022 году добровольцем. Он служил в стрелковом батальоне 155-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Восточного военного округа. По официальной версии, в сентябре 2023 года Егоров «сорвал наступление ВСУ» около населенного пункта Новомайорское в Донецкой области. Он получил ранение и позже умер.

На месте, где планируется установить памятник Егорову, с 2001 года находился мемориал ссыльным белорусам и полякам. Он представлял собой пять камней, стоявших полукругом, на которых были размещены таблички с именами поляков — ученых и исследователей, сосланных в Якутию и впоследствии внесших значительный вклад в изучение языка и культуры якутского народа. На камнях были имена Александра Чекановского, Вацлава Серошевского, Эдуарда Пекарского и Яна Черского. Один из камней отдельно посвящался жертвам ссылок и репрессий.

Ян Черский — уроженец Дриссенского уезда (теперь Верхнедвинский район), участник восстания Кастуся Калиновского, которого после поражения сослали в Сибирь. Именно там, став выдающимся геологом и географом, он открывал горные хребты и долины, которые теперь носят его имя.

Эдвард Пекарский — уроженец Игуменского уезда (сегодня Смолевичский район). За участие в народническом движении его также сослали в Якутию. Там он создал фундаментальный «Словарь якутского языка», который составил около 38 тысяч слов и фактически дал начало якутской письменной традиции и литературе.

