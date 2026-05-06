Российским экономистам запретили прогнозировать рост цен на продукты и бензин

Федеральная антимонопольная служба выдала ряд предостережений аналиткам.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала ряд предостережений аналитикам из-за их публичных заявлений о возможном росте цен на товары. «Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со ‌стороны потребителей», — заявила в среду пресс-служба ФАС.

Претензии ФАС вызвали комментарии начальника аналитического отдела инвесткомпании ИК «Риком-Траст» Олега Абелева, который озвучил в СМИ прогноз о предстоящем росте цен на продовольственные товары, уточняет Reuters. Кроме него, предостержения получили директор по коммуникациям компании GIS Mining и генеральный директор «Альянс Тракс», которые прогнозировали рост цен на топливо

«Согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции», — объясняет свои решения ФАС.

ФАС и ранее направляла предостережения экспертам за прогнозы роста цен на продукты, лекарства или топливо, особенно в условиях нестабильности — ‌когда на рынке ускорялся рост цен на эти товары, но в этом году предостережения выдаются чаще без видимого ускорения цен — официальная статистика сообщала об околонулевой недельной инфляции в апреле.

Так, в 2018 году Алтайское краевое ‌УФАС России направило предостережение президенту Союза зернопереработчиков Алтая Валерию Гачману за высказывания о предстоящем повышении цен на хлеб минимум на 10%. Ведомство полагало, что такие заявления могут быть восприняты компаниями, действующими на рынке хлеба, как ориентир для планирования своей деятельности, и будут способствовать координации ценовой ‌политики.

В 2018 году ФАС предупреждала директора Агрофирмы Нива о недопустимости прогнозов в СМИ об изменении стоимости гречки, которые способствуют ажиотажному спросу на продукцию, тогда спрос на нее вырос. В мае 2019 года предписание было вынесено президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову за прогнозы цен на бензин в условиях топливного кризиса.

В этом году предостережения ФАС были направлены в январе — управляющему партнеру агентства Agro and Food Communications Александру Панченко за высказывания о росте цен на продовольствие до 30%, в апреле — главе компании Сбербанк Лизинг за прогноз роста цен на автомобили на 15%, руководству Союза Автосервисов за прогнозы роста цен на моторные масла и присадки от 5 до 15%.

Публикации о росте цен напрямую влияют на инфляционные ожидания населения, которыми Центробанк пытается управлять. Резкое изменение инфляционных ожиданий, по словам заместителя председателя Банка России ‌Алексея Заботкина, приведет к пересмотру прогнозной траектории ключевой ставки.

«Если (инфляционные ожидания) высокие, как сейчас, то задача становится сложнее. Ведь чем выше ожидания, тем скорее люди и бизнес предпочтут расходовать средства, а не сберегать. Однако нерешаемых задач не бывает, просто ‌потребуется больше времени и терпение», — сообщил ЦБ в своем телеграм-канале.

