Китай столкнулся с нехваткой собственных полицейских собак
- 6.05.2026, 19:02
Неочевидная, но чувствительная проблема.
Китай на фоне курса на технологическую и стратегическую самодостаточность столкнулся с менее очевидной, но чувствительной проблемой — нехваткой собственных полицейских собак, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).
Государственные СМИ и силовые ведомства активно продвигают идею перехода на национальную породу служебных собак — куньминскую овчарку, выведенную еще в 1950-х годах на базе немецких овчарок и местных гибридов. Несмотря на десятилетия селекции, объем разведения пока крайне недостаточен. Ежегодно в стране рождается около тысячи щенков, что недостаточно для полного замещения импортных пород в силовых структурах.
Министерство общественной безопасности КНР заявляет, что переход на отечественных собак — вопрос «контролируемой независимости» в условиях глобальной конкуренции. Власти требуют от региональных подразделений постепенно сокращать использование иностранных служебных собак.
Куньминская порода представляется как универсальная: собаки способны работать в экстремальных климатических условиях, обладают высоким уровнем обучаемости и сильным обонянием. Для закрепления характеристик создан генетический банк, а в 2018 году в Китае впервые клонировали одного из лучших представителей породы.
Государственные медиа активно формируют образ «национальной собаки»: куньминов показывают на тренировках, поиске наркотиков и взрывчатки, а также на патрулях в символических местах — от Великой стены до площади Тяньаньмэнь. Отдельных собак передают в другие страны как элемент дипломатии и «мягкой силы».
На этом фоне курс на расширение разведения фактически превращается в попытку закрыть внутренний дефицит и снизить зависимость от зарубежных кинологических школ, которые десятилетиями доминировали в сфере служебного собаководства.