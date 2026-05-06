Северная Корея убрала из конституции упоминание об объединении с Югом 6.05.2026, 19:44

Эксперты считают эти изменения позитивными.

КНДР внесла изменения в конституцию: из документа исчезли упоминания об объединении с Южной Кореей. Кроме того, Пхеньян впервые обозначил территориальные границы страны, правда, не упоминая, где именно проходит граница с Южной Кореей. Эксперты считают эти изменения позитивными.

Что изменилось

В новой версии конституции — 168 статей, поделенных на семь глав, пишет BBC со ссылкой на NK News.

Статья 2 впервые в истории обозначает территориальные границы государства: КНДР граничит с Китайской Народной Республикой и Россией на севере и с Республикой Кореей на юге. Пхеньян, отмечается в документе, «ни при каких обстоятельствах не потерпит посягательств на свою территорию».

Правда, конституция не уточняет, где именно проходит граница с Южной Кореей: если наземная граница не оспаривается ни Пхеньяном, ни Сеулом, то морская граница вызывает вопросы. Де факто она проходит по Северной разграничительной линии в Желтом море, но еще в 2024 году лидер КНДР Ким Чен Ын говорил, что не признает такого разделения.

Другое важное изменение — это отказ от упоминания объединения с Южной Кореей. В предыдущей версии конституции статья 9 гласила, что КНДР стремится «воссоединить страну, основываясь на принципах независимости, мирного объединения и великого национального единства».

Теперь эту статью из конституции убрали; исчезли из нее и упоминания достижений и целей прежних вождей — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Именно с ними связывалось воссоединение народа в одном государстве.

В предыдущей версии конституции председатель Государственного совета КНДР (эту должность занимает Ким Чен Ын) назывался верховным лидером, представляющим государство, отмечает Reuters, однако теперь в документе он обозначен как глава государства. Конституция впервые формально ставит главу государства выше Верховного народного совета, пишет Yonhap.

Конституция описывает КНДР как «ответственную ядерную державу» (так было и в прошлом варианте) и называет председатель Госсовета командующим ядерными силами (это — нововведение).

Еще одно изменение в конституции — это упоминание северокорейских солдат, участвовавших в «военных операциях за границей».

Как отмечает NK News, это подчеркивает, насколько важен военный союз Северной Кореи с Россией: единственная зарубежная «военная операция», в которой участвовали северокорейцы, — это война России с Украиной.

История вопроса

Об изменениях в северокорейской конституции рассказало на пресс-конференции южнокорейское Министерство объединения. Как отмечает NK News, документ журналистам показал профессор Ли Чон Чхоль из Национального университета Сеула. Как текст конституции попал в его распоряжение, неизвестно; NK News не смогло независимо подтвердить его аутентичность.

Изменения в конституцию, вероятнее всего, были внесены в марте на заседании Верховного народного собрания КНДР.

Первую конституцию КНДР приняла в сентябре 1948; в нее вносились поправки пять раз. В 1972 года Пхеньян принял новую — социалистическую — конституцию. Ее изменяли 12 раз. Новый вариант, принятый в марте, не содержит слова «социалистический» в названии, отмечает Yonhap.

КНДР и Республика Корея формально находятся в состоянии войны: Корейская война завершилась в 1953 году перемирием, а не полноценным мирным договором.

Оценки экспертов

Профессор Ли Чон Чхоль на пресс-конференции сказал, что новая конституция говорит о желании Пхеньяна проецировать образ «нормального» государства. Специалист по КНДР позитивно оценил изменения, отметив, что они могут лечь в основу «мирного сосуществования» с Сеулом.

«Убрав упоминания объединения, Северная Корея, судя по всему, закрепила, что она больше не претендует на территорию Южной Кореи», — прокомментировал AFP Ян Му Чин, почетный профессор университета исследований Северной Кореи в Сеуле.

В ответ на это Пхеньян «ожидает, что Южная Корея не будет посягать на территорию Северной», сказал он.

Приглашенный профессор университета Донгук Ан Чон Сик в комментарии NK News предположил, что Пхеньян сознательно не стал обозначать морскую границу с Южной Кореей, чтобы избежать возможного конфликта. «Если бы граница была зафиксирована в конституции, государство было бы обязано действовать и бороться, чтобы защитить эту территорию», — пояснил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com