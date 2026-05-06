Конгрессмен Левин: Трамп не выражает мнение США об Украине
- 6.05.2026, 20:39
В конгрессе США заявили о широкой поддержке Украины в Вашингтоне.
Администрация президента США Дональда Трампа «не выражает» мнения всех американцев об Украине, и многие в конгрессе продолжают поддерживать Киев. Об этом в интервью Kyiv Independent заявил член Палаты Представителей Майк Левин.
Он отметил, что большинство членов Палаты представителей США поддерживают Украину, чего не сказать о Сенате. Также он осудил позицию вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявил, что остановка прямых поставок американского оружия Киеву является одним из главных достижений нынешней американской администрации.
«Вице-президент не говорит от имени всех американцев. Конгресс имеет широкий идеологический спектр. <..> Мое послание украинцам таково: эта администрация не выражает мнение каждого американца», — отметил он.
Также Левин подчеркнул, что убеждения президента США Дональда Трампа «противоречат многому из того, что делало Америку сильным лидером мира на протяжении последних 80 лет».