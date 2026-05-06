Конгрессмен Левин: Трамп не выражает мнение США об Украине 6.05.2026, 20:39

1,212

В конгрессе США заявили о широкой поддержке Украины в Вашингтоне.

Администрация президента США Дональда Трампа «не выражает» мнения всех американцев об Украине, и многие в конгрессе продолжают поддерживать Киев. Об этом в интервью Kyiv Independent заявил член Палаты Представителей Майк Левин.

Он отметил, что большинство членов Палаты представителей США поддерживают Украину, чего не сказать о Сенате. Также он осудил позицию вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявил, что остановка прямых поставок американского оружия Киеву является одним из главных достижений нынешней американской администрации.

«Вице-президент не говорит от имени всех американцев. Конгресс имеет широкий идеологический спектр. <..> Мое послание украинцам таково: эта администрация не выражает мнение каждого американца», — отметил он.

Также Левин подчеркнул, что убеждения президента США Дональда Трампа «противоречат многому из того, что делало Америку сильным лидером мира на протяжении последних 80 лет».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com