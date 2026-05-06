Reuters: НАТО срочно меняет подход к вооружениям из-за войны в Украине
- 6.05.2026, 20:05
На практике наибольшую эффективность дают простые и доступные по стоимости решения.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что опыт войны в Украине показывает необходимость ускорения оборонных разработок и перехода от идеальных решений к системам, которые можно быстро производить и применять в боевых условиях.
Об этом сообщает Reuters.
Боевые действия в Украине, связанные с вторжением России, стали для оборонной отрасли сигналом о смене приоритетов.
Главный вывод заключается в том, что на поле боя важнее несовершенство вооружения, а его доступность, масштабируемость и готовность к немедленному использованию.
По оценкам экспертов, чрезмерная ориентация на технологическую "идеальность" часто приводит к дефициту вооружений и задержкам поставок, что критично в условиях активных боевых действий.
Генеральный менеджер Robin Radar USA Кристиан Брост отметил, что в современных условиях «недостаточно совершенное решение сейчас лучше, чем идеальное позже».
Компания разрабатывает радары для обнаружения дронов, которые уже используются Украиной и союзниками США.
Он подчеркнул, что опыт Украины показывает важность простых и недорогих решений, которые можно быстро внедрять и адаптировать.
Аналогичный подход распространяется и на другие сегменты, включая системы противодействия беспилотникам.
В странах НАТО усиливается интерес к более массовым и дешевым технологиям, включая дроны-перехватчики, которые рассматриваются как альтернатива дорогостоящим ракетным системам ПВО.
Марк Рютте ранее заявлял, что альянс слишком медленно внедряет инновации, а стремление к идеалу тормозит развитие оборонных решений.
По его словам, приоритетом должна стать скорость и достаточный уровень качества.
Представители оборонной индустрии Украины отмечают, что в условиях войны ключевым фактором стала практичность.
Системы, которые быстро работают и доступны в больших объемах, оказываются важнее сложных и дорогих разработок.
Украинская оборонная модель отличается быстрым циклом производства и модернизации, где изменения в технике могут внедряться в кратчайшие сроки с учетом обратной связи от военных.
Европейские страны и союзники по НАТО все чаще подчеркивают необходимость увеличения объемов недорогого вооружения.
В условиях потенциального затяжного конфликта высокотехнологичные системы могут оказаться недостаточно гибкими и слишком дорогими для масштабного применения.
Эксперты сходятся во мнении, что баланс между передовыми технологиями и массовым производством становится ключевым вызовом для оборонной отрасли Запада.