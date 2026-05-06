Belavia собирается возобновить рейсы между Минском и Дубаем

Belavia собирается возобновить рейсы между Минском и Дубаем1
- 6.05.2026, 19:55
Когда?
Национальный авиаперевозчик Belavia готовится к возобновлению рейсов в ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Предполагается, что регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем будет восстановлено уже с 22 мая 2026 года.
Однако должны быть обеспечены необходимые условия для безопасного выполнения полетов, подчеркнули в авиакомпании.
На первоначальном этапе рейсы предусмотрены с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам. Выполнять их планируется на самолете Boeing 737.