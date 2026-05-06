закрыть
6 мая 2026, среда, 20:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Belavia собирается возобновить рейсы между Минском и Дубаем

1
  • 6.05.2026, 19:55
Belavia собирается возобновить рейсы между Минском и Дубаем

Когда?

Национальный авиаперевозчик Belavia готовится к возобновлению рейсов в ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Предполагается, что регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем будет восстановлено уже с 22 мая 2026 года.

Однако должны быть обеспечены необходимые условия для безопасного выполнения полетов, подчеркнули в авиакомпании.

На первоначальном этапе рейсы предусмотрены с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам. Выполнять их планируется на самолете Boeing 737.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин