6 мая 2026, среда, 19:59
Добыча нефти странами ОПЕК упала в апреле до 36-летнего минимума

  • 6.05.2026, 19:28
Это связано с перебоями в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В апреле добыча нефти странами ОПЕК составила 20,55 млн баррелей в сутки. Показатель стал минимальным с 1990 года, следует из опроса Bloomberg. Это связано с перебоями в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет агентство.

Больше всего добыча нефти упала в Кувейте — показатель сократился на 470 тыс. баррелей в сутки, до 800 тыс. б/с. Это меньше трети от объемов, добываемых до ближневосточного конфликта. При этом экспорт нефти в Кувейте сократился только на 22 тыс. б/с, пишет Bloomberg.

Опрос Bloomberg проводился до выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+. Страна объявила о решении 1 мая. Она занимала третье место по добыче нефти в организации после Саудовской Аравии и Ирака. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи объяснял, что на решение повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива, которое ограничивает экспортные потоки из Персидского залива.

