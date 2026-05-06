Илон Маск получил практически неограниченные полномочия в SpaceX 1 6.05.2026, 19:16

Илон Маск

У основателя 80% голосов при доле владения около 42,5%.

SpaceX готовится к крупнейшему первичному размещению акций, одновременно закрепляя модель управления, которая фактически оставляет основателю Илонy Маску почти полный контроль над компанией, пишет агенство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно регистрационным документам, компания использует структуру двойного класса акций и обязательный арбитраж. Эти механизмы позволяют Маску сохранить более 80% голосов при доле владения около 42,5%.

Фактически это означает, что он останется ключевой фигурой, принимающей все стратегические решения, включая назначение совета директоров, корпоративные действия и возможные сделки с другими компаниями.

Обычные инвесторы при этом столкнутся с существенными ограничениями: им запрещается подавать коллективные иски, обращаться в суд с участием присяжных и активно оспаривать решения менеджмента. Значительная часть корпоративных процедур также будет недоступна для акционеров из-за структуры «контролируемой компании».

Дополнительно SpaceX зарегистрирована в Техасе, где корпоративное законодательство предоставляет более высокий уровень защиты менеджмента и снижает возможности давления со стороны миноритарных акционеров и активистов.

Компания предупреждает, что такие условия означают отсутствие стандартных механизмов защиты инвесторов, которые обычно действуют в публичных корпорациях.

Несмотря на это, аналитики ожидают высокий интерес к IPO, учитывая масштаб бизнеса SpaceX и его оценку, которая может достигать 1,75 трлн долларов. Для части инвесторов ограничение прав рассматривается как цена за участие в потенциально крупнейшей технологической сделке десятилетия.

