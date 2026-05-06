Моуринью обсудил с президентом «Реала» возможное возвращение в клуб 6.05.2026, 19:26

Эпатажный португальский специалист выдвинул Флорентино Пересу десять требований.

Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес обсудил с Жозе Моуринью вопрос возможного возвращения португальского специалиста на пост главного тренера. Об этом сообщает ESDiario.

По информации источника, переговоры с участием агента тренера прошли в формате видеоконференции. Моуринью выдвинул Пересу десять требований. Он не возглавит команду, если каждое из этих условий не будет выполнено.

Отмечается, что специалист просит двухлетний контракт. Также в «Реал» должен перейти весь тренерский штаб, с которым Моуринью сейчас работает в португальской «Бенфике». При этом он не против сохранения нынешнего наставника команды Альваро Арбелоа. Кроме того, Моуринью планирует самостоятельно формировать состав команды. В его видение игры не вписываются несколько игроков, в том числе Давид Алаба, Дани Карвахаль и Фран Гонсалес.

Источники ESDiario сообщают, что Моуринью хочет общаться с прессой только по вопросам основной команды. Также он требует, чтобы его единственным контактным лицом был Флорентино Перес, поскольку в прошлый раз «устал от необходимости иметь дело с многочисленными сотрудниками офиса».

Жозе Моуринью 63 года. Он занимал пост главного тренера «Реала» с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании, а также завоевал кубок и суперкубок страны.

