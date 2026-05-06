закрыть
6 мая 2026, среда, 19:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Моуринью обсудил с президентом «Реала» возможное возвращение в клуб

  • 6.05.2026, 19:26
Моуринью обсудил с президентом «Реала» возможное возвращение в клуб
Жозе Моуринью

Эпатажный португальский специалист выдвинул Флорентино Пересу десять требований.

Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес обсудил с Жозе Моуринью вопрос возможного возвращения португальского специалиста на пост главного тренера. Об этом сообщает ESDiario.

По информации источника, переговоры с участием агента тренера прошли в формате видеоконференции. Моуринью выдвинул Пересу десять требований. Он не возглавит команду, если каждое из этих условий не будет выполнено.

Отмечается, что специалист просит двухлетний контракт. Также в «Реал» должен перейти весь тренерский штаб, с которым Моуринью сейчас работает в португальской «Бенфике». При этом он не против сохранения нынешнего наставника команды Альваро Арбелоа. Кроме того, Моуринью планирует самостоятельно формировать состав команды. В его видение игры не вписываются несколько игроков, в том числе Давид Алаба, Дани Карвахаль и Фран Гонсалес.

Источники ESDiario сообщают, что Моуринью хочет общаться с прессой только по вопросам основной команды. Также он требует, чтобы его единственным контактным лицом был Флорентино Перес, поскольку в прошлый раз «устал от необходимости иметь дело с многочисленными сотрудниками офиса».

Жозе Моуринью 63 года. Он занимал пост главного тренера «Реала» с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании, а также завоевал кубок и суперкубок страны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин