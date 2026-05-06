Разведка Швейцарии: Россия остается наибольшей угрозой для Европы 2 6.05.2026, 20:22

РФ ведет конфликт против ряда европейских государств.

Швейцарская разведка в своем докладе назвала Россию «наибольшей угрозой» европейской безопасности. Об этом пишет сайт правительства страны.

Разведка считает, что Россия ведет конфликт против европейских государств, используя «саботаж, деятельность по оказанию влияния, пропаганду и дезинформацию».

«Швейцария непосредственно страдает, в частности, от кибератак, незаконного сбора разведывательной информации, попыток распространения оружия массового уничтожения, деятельности по оказанию влияния и дезинформации», — сказано в публикации.

Также в докладе говорится, что приверженность США «обеспечению безопасности и обороны Европы остается неопределенной», и поэтому «риск уязвимости для Европы и Швейцарии в ближайшие годы возрастет».

