Разведка Швейцарии: Россия остается наибольшей угрозой для Европы

Разведка Швейцарии: Россия остается наибольшей угрозой для Европы2
- 6.05.2026, 20:22
РФ ведет конфликт против ряда европейских государств.
Швейцарская разведка в своем докладе назвала Россию «наибольшей угрозой» европейской безопасности. Об этом пишет сайт правительства страны.
Разведка считает, что Россия ведет конфликт против европейских государств, используя «саботаж, деятельность по оказанию влияния, пропаганду и дезинформацию».
«Швейцария непосредственно страдает, в частности, от кибератак, незаконного сбора разведывательной информации, попыток распространения оружия массового уничтожения, деятельности по оказанию влияния и дезинформации», — сказано в публикации.
Также в докладе говорится, что приверженность США «обеспечению безопасности и обороны Европы остается неопределенной», и поэтому «риск уязвимости для Европы и Швейцарии в ближайшие годы возрастет».