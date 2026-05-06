На валютном рынке — перемены

  6.05.2026, 20:51
  • 1,174
В Нацбанке рассказали подробности.

Компании и население в апреле продали на внутреннем рынке иностранной валюты на 568 млн долларов больше, чем купили. Об этом сообщает Нацбанк. И если для физлиц это привычная ситуация в нынешнем и 2025 годах, то для бизнеса — нет, передает «Зеркало».

В том числе юрлица-резиденты за апрель на чистой основе продали 339,9 млн, население — 228,1 млн, уточняет регулятор. До этого бизнес в нынешнем году больше запасался иностранными деньгами, чем продавал.

В январе — апреле этого года население купило иностранной валюты на 4 млрд 360,1 млн долларов в эквиваленте, а отнесло в обменники — 5 млрд 2,8 млн. Разбежка — 642,7 млн долларов.

Бизнес по итогам января — апреля этого года активнее покупал валюту, чем продавал. Разница — 216,5 млн долларов.

