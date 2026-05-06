6 мая 2026, среда, 22:04
Лукашенко уволил замначальника Генштаба

Сергей Лагодюк

Александр Лукашенко освободил от должности заместителя начальника Генерального штаба — начальника главного оперативного управления Сергея Лагодюка.

Почти 55‑летний (день рождения у него 11 мая) генерал-майор Лагодюк уволен с военной службы в запас по возрасту. При этом за ним сохранено право носить военную форму и знаки отличия.

Сергей Лагодюк за содействие агрессии России в Украине входит в санкционные списки Евросоюза и Украины.

