Лукашенко уволил замначальника Генштаба 6.05.2026, 21:49

Сергей Лагодюк

Сергей Лагодюк включен в санкционные списки Евросоюза и Украины.

Александр Лукашенко освободил от должности заместителя начальника Генерального штаба — начальника главного оперативного управления Сергея Лагодюка.

Почти 55‑летний (день рождения у него 11 мая) генерал-майор Лагодюк уволен с военной службы в запас по возрасту. При этом за ним сохранено право носить военную форму и знаки отличия.

Сергей Лагодюк за содействие агрессии России в Украине входит в санкционные списки Евросоюза и Украины.

