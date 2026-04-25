Что произойдет после свержения Лукашенко?

Юрий Фельштинский
Перемены в Беларуси обезопасят весь регион.

Известный американский писатель Юрий Фельштинский, автор книги о современной белорусской истории «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора» дал интервью польскому изданию niezalezna.pl.

Юрий Фельштинский уверен, что отсутствие интереса Европы и остального мира к Беларуси — историческое недоразумение, а вступление нашей страны в ЕС и НАТО обезопасит весь регион. Сайт Charter97.org приводит перевод интервью с польского языка.

— Вы годами занимались историей России, ее спецслужб. А в начале этого года вышла ваша новая книга, посвященная Беларуси и основанная на опыте белорусской оппозиции. С чем связан ваш интерес к этой тематике? И есть ли в этом всем все еще след спецслужб? В чем, по-вашему, актуальность этой книги?

— Не нужно быть великим стратегом, чтобы понимать, что в современном мире Беларусь является ключом к безопасности Европы. На востоке она граничит с Украиной. На Западе — с Литвой и Польшей. Перед вторжением в Украину в феврале 2022 года Россия использовала Беларусь как важнейший плацдарм для подготовки своего наступления, а атака на Киев из Беларуси стала направлением главного удара российской армии. Предполагалось, что молниеносный захват Киева приведет к капитуляции Украины и к возвращению в Украину правительства Виктора Януковича, а российские войска через Одессу смогут выйти к границам Молдовы, где в регионе, называемом Приднестровьем, тоже имелся давно уже созданный Россией плацдарм, необходимый для захвата этой небольшой республики, являвшейся до 1991 года, как и Украина, частью СССР.

На следующем этапе российское руководство планировало предъявить НАТО ультиматум о выводе из состава НАТО стран Балтии, угрожая в противном случае полномасштабным вторжением. На следующем этапе НАТО должны были покинуть страны, вступившие туда после 1991 года. В этом и заключался план Путина по восстановлению СССР и того влияния, которым пользовался Советский Союз в Европе.

Но все это было возможно лишь в том случае, если Беларусь оставалось плацдармом для возможного вторжения в Украину и остальную Европу. Потеряв контроль над Беларусью, Россия была бы уже не в силах ни угрожать Европе, ни вторгаться в нее.

Отсутствие интереса Европы и остального мира к независимой Беларуси следует считать трагическим историческим недоразумением. В декабре 1991 года вместе с Россией и Украиной Беларусь подписала Беловежские соглашения, официально прекратившие существование СССР. Но на первых после распада СССР президентских выборах в Беларуси к власти пришел пророссийский политик Лукашенко, оставшийся править этой страной навсегда как диктатор.

Оппозиционное анти-лукашенковское движение началось в Беларуси уже в 1995 году. Оно жестоко подавлялось правительством, убивавшим конкурентов Лукашенко на власть и критиков его режима, оставившим в силе смертную казнь, от которой отказалась не только Европа, но и Россия (с 1996 года), и прибегавшим к массовым арестам и заключениям оппозиционеров и оставившим в Беларуси старое советское КГБ нетронутым и даже не переименованным.

Массовые протесты, начавшиеся в Беларуси в августе 2020 года после того, как проигравший выборы Лукашенко объявил себя на этих выборах победителем, продолжались несколько месяцев. По существу, это была революция, подавленная Лукашенко с неимоверной жестокостью. И все это время Европа и США наблюдали за происходившим, не оказывая восставшим реальной помощи.

Не удивительно, что революция была подавлена. Оппозиция была разгромлена. Лукашенко остался у власти и предоставил свою страну в распоряжение Путина, разрешив сконцентрировать в Беларуси российские войска, необходимые для вторжения в Украину.

Разгром протестного движения 2020 года, которому не оказали помощь ни Украина, ни Польша, ни Литва, граничившие с Беларусью, стал первопричиной начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года.

— Главная героиня вашей книги — журналист Натальа Радина. Почему она а не скажем — Светлана Тихановская, которая, кстати, в феврале переехала со своим офисом из Вильнюса в Варшаву.

— Когда я пишу книги, посвященные сложным проблемам, выходящим за пределы чистой истории, я очень часто опираюсь на помощь своих соавторов, которые помогают мне разобраться в теме. «ФСБ взрывает Россию», «Корпорация», «Третья мировая: битва за Украину», «От Красного террора к террористическому государству» — все эти книги были написаны благодаря помощи моих соавторов.

Беларусь я пытался понять через жизнь белорусского политика. Такой был у меня замысел: показать Беларусь через жизнь одного конкретного человека. Вы правильный задали вопрос про Светлану Тихановскую, потому что я поехал именно к ней. Я встретился в Вильнюсе с нею и членами ее команды; затем перелетел в Вашингтон, потому что несколько членов ее команды были тогда в Вашингтоне. Но Тихановская не произвела на меня впечатления, и похоже, что это было взаимно. Никакого энтузиазма с ее стороны я не встретил.

Это было еще до того, как мне стало известно, что перед отъездом из Беларуси Тихановская взяла у Лукашенко 15 тысяч долларов. Если бы я знал об этом ранее, встречаться с Тихановской я бы не стал.

Следующей в списке была Наталья Радина. Мы были знакомы какое-то количество лет. Наталья время от времени брала у меня интервью для своего сайта «Хартия’97». Но окончательное решение написать о Беларуси через жизнь Натальи Радиной было принято мною после того, как в феврале 2024 года мы оказались участниками одной панели на Форуме свободной России в Вильнюсе, а затем еще и презентации в Варшаве сборника статей «Беларусь в НАТО», одним из авторов которого был я. Эти два события все и определили. Я понял, что сумею рассказать о современной Беларуси — ее истории, значении, проблемах и перспективах — через жизнь Натальи Радиной. Надеюсь, что это мне удалось.

— По данным польского миграционного портала — на январь 2026 г. в Польше проживало около 141 тыс. белорусов с разрешением на пребывание. В период с 2020 по 2025 год это число увеличилось в десять раз. А если сравнить с началом 2016 года, то в более чем в 30 раз (тогда в Польше проживало около 4.500 граждан Беларуси с видом на жительство). Польша десятилетиями является домом для многих белорусских оппозиционеров. Как историк — какие вы видите возможные плюсы, а также минусы увеличивающегося потока белорусов в Польшу?

— Статистика эмиграции белорусов — и Польша не единственная страна, в которую белорусы бегут, свидетельствует о неприятии белорусами режима Лукашенко. Я пытался показать в своей книге, что белорусы никогда не считали себя второстепенным придатком России, а ориентировались на ту Европу, к которой принадлежали Польша и Литва. Этот путь открыт для Беларуси и сегодня — через вступление в ЕС и НАТО. Преградой являются Лукашенко и Путин.

Но это временные трудности, хотя они длятся уже несколько десятилетий. Все диктаторы смертны. Лукашенко с Путиным не исключение. Когда диктаторский режим Лукашенко будет свергнут, Беларусь обретет свободу и войдет в ЕС, миграция населения перестанет быть вынужденным явлением.

Польша, граничащая с Украиной и Беларусью, оказалась естественным прибежищем для украинцев, спасающихся от российской агрессии, и белорусов, бегущих от лукашенковской диктатуры. Статистика этих миграций очень примерная. До полутора миллиона украинцев уехали в Польшу, полтора-два миллиона поляков живут и работают за границей. На этом фоне 140 тысяч белорусов не сильно меняют демографию страны. Гостеприимство по отношению к соседям, оказавшимся в безвыходном положении, качество благородное и как правило взаимовыгодное.

— Ваша книга вышла на трех языках — белорусском, русском и украинском. Будет ли она также на польском? И почему?

— Я очень надеюсь, что моя книга выйдет на польском, прежде всего потому, что история Беларуси неразрывно связана с польской и должна представлять интерес для польского читателя. В нынешней ситуации, когда Россия развязала войну в Украине и угрожает общеевропейскому миру, осознание стратегической важности Беларуси — чему будет способствовать публикация этой книги — составной элемент оборонной политики государств Восточной Европы. Смена режима в Беларуси, введение ее в ЕС и НАТО, навсегда обезопасят Польшу от российского вторжения, в то время как Беларусь, используемая Россией как плацдарм для концентрации войск и вторжения к соседям, представляет угрозу в том числе и для Польши.

