Porsche представила самый мощный автомобиль в своей истории 5 25.04.2026, 9:18

Фото: Porsche

Начальная цена — около 110 тысяч евро.

Porsche представила самый мощный серийный автомобиль в своей истории — электрический Cayenne Coupe Electric. У автомобиля 1156 лошадиных сил и он разгоняется до 100 км/ч примерно за 2,5 секунды, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Модель стала купе-версией ранее представленного Cayenne Electric. Основные отличия — в дизайне: более покатая крыша, улучшенная аэродинамика и спортивный силуэт. При этом производитель обещает сохранить комфорт и практичность полноразмерного внедорожника.

Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре, что позволяет заряжать батарею (113 кВт·ч) с 10 до 80% всего за 16 минут. Полный привод обеспечивают два электромотора, а передний может отключаться для повышения эффективности.

На старте доступны три версии: базовая на 408 л.с., версия S до 666 л.с. с overboost и топовая Turbo — до 1156 л.с. Подвеска получила адаптивную пневмосистему и технологию Porsche Active Ride.

В салоне — полностью цифровая панель, изогнутый центральный экран и проекционный дисплей с дополненной реальностью. Несмотря на спортивный силуэт, в автомобиле сохраняется полноценное пространство для четырех пассажиров и багажника.

