Последний русский царь 13 Андрей Пионтковский

25.04.2026, 15:33

Андрей Пионтковский

Путинский «рейх» оказался самой нежизнеспособной и уродливой конструкцией.

Ток-шоу 1-го канала «Большая игра. Часть 3» – неординарное явление в российском политическом гадюшнике. Его ведущий Дмитрий Константинович Симис – легендарный советский разведчик, около полувека работавший в США под прикрытием независимого американского политолога школы консервативного реализма. Постоянные участники – Дмитрий Тренин, Карен Шахназаров, Михаил Ходаренок, Евгений Бужинский. Все они убежденные имперцы, люди абсолютно лояльные к действующей власти, более того считающие себя частью этой власти, всячески подчеркивающие свою преданность первому лицу. Но как люди неглупые и все очень амбициозные они не могут оставаться слепыми и не быть лично затронуты той общенациональной волной синдрома Высоцкого, о которой мы говорили в нашей предыдущей колонке: «Нет, ребята, все не так, все не так ребята...» И они явно пытаются использовать эту площадку, чтобы максимально почтительно и осторожно подсказать первому лицу какие-то шаги, способные противостоять этой нарастающей волне, угрожающей уже не только его личной власти, но и столь дорогой им всем имперской идее.

В этой новой ситуации шоу становится для нас ценнейшим источником информации о настроениях и колебаниях на самой вершине российской власти, где некие серьезные события произошли, видимо, в период между 19 и 22 апреля.

Что стало заметно уже довольно широкому кругу наблюдателей 23 апреля в силу явно неадекватного поведения этой самой вершины.

Но вернемся еще раз к «Большой игре» от 19 апреля, несколько дней после публикации МО грозного списка целей на территории стран NATO 2.0, 27 совместных с Украиной военных предприятий. Выпуск стал громким эмоциональным призывом к нанесению таких ударов.

Вот несколько характерных цитат:

«Нельзя только угрожать, лимит вербальных угроз уже исчерпан»;

«Войны выигрывают лишь те, кто готовы идти на рискованные действия»;

и наконец – «Пусть они собирают горящие обломки».

Государь-император ответил верноподданным слугам своим очень холодно. Ответ зачитал верный старый холуй Симис на их выпуске от 22 апреля:

«Наносить удары, не думая о последствиях, мягко говоря, не признак государственной мудрости».

В качестве утешительного приза «инфлюенсерам» разрешили помечтать об ударах по пролетающим над странами Балтии украинскими дронами, чему они и предались со скрежетом зубовным.

Путин показал, что он не готов идти на рискованные действия, особенно если они связаны с риском для его собственной жизни. Не для этого он настрогал себе несколько кабаенышей мужского пола, а для того, чтобы иметь генетически идеальный для пересадки пул молодых здоровых органов, что позволит ему продлить свою жизнь минимум до 150 лет, как он похвастался однажды коллеге Си.

Но также категорически не готов он и прекратить войну, и это состояние паралича воли оказывает тяжелое воздействие на состояние его психики, а голову ему уже новую не пересадить.

Его первые же два публичных появления 23 апреля, видимо, после нелегкой недели общения с различными группами «соратников» оставляют очень тягостное впечатление.

Путин – третий последний русский царь, и он своим состоянием и поведением в последние месяцы своего правления удивительным образом напоминает двух своих предшественников.

Все трое пассивно шли к катастрофе как своей личной, так и объекта своего правления, неспособные принимать какие-либо внятные решения.

Первый последний русский царь был Николай Романов, с его уходом умерла 450-летняя Российская империя.

Советский Союз стал 70-летней конвульсией Российской империи. Не устаю цитировать блестящего Андрея Амарлика: «Как принятие христианства продлило на 300 лет существование Римской империи, так и принятие коммунизма продлило на несколько десятилетий существование Российской империи».

Михаил Горбачев был второй последний русский царь. Своим уходом он зафиксировал смерть коммунистического эксперимента.

Путинский четвертьвековой рейх оказался самой нежизнеспособной и уродливой конструкцией – конвульсией конвульсии – и обрушился под тяжестью совершенного им чудовищного преступления, на которое не решился доже сталинский Советский Союз.

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com