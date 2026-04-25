25 апреля 2026, суббота, 13:35
В Кремле запаниковали из-за реакции россиян на отключения интернета

8
  • 25.04.2026, 9:43
  • 7,520
К написавшим жалобы Путину пришли сотрудники «Центра Э».

Полицейские и сотрудники Центра «Э» начали наведываться к членам и сторонникам московского «Рассвета», которые участвовали в подаче жалоб на блокировки мобильного интернета и мессенджеров в администрацию президента (АП). Об этом активисты сообщили в своем телеграм-канале. Сама акция прошла 4 апреля — в тот день несколько десятков человек пришли к приемной президента в Москве, чтобы подать обращения; в мероприятии участвовали также политики Юлия Галямина и Борис Надеждин.

По словам активистов, визиты силовиков начались 23 апреля и поначалу «казались точечной реакцией отдельных особо ретивых правоохранителей», однако с пятницы о таких случаях стали сообщать все больше сторонников «Рассвета». Так, член движения Даниил Несмелов рассказал, что вечером в четверг к нему нагрянули «эшник» и участковый. Они выписали предостережение по статьям о якобы нарушении порядка проведения митинга, массовых беспорядках, демонстрации экстремистской символики, разжигании ненависти и распространении экстремистских материалов, а также взяли объяснительную по его действиям 4 апреля.

В посте также приводится фрагмент диалога еще одной активистки Елены Скриптуновой с силовиком. Сотрудник заявил, что получил указание опросить ее, выслушать доводы и «каким-то образом помочь». На вопрос о том, кто отдал такое распоряжение, он ответил: «Наше главное управление МВД по Москве, которое подчиняется в том числе и правительству Российской Федерации».

«Искренне поражает и даже возмущает такая реакция властей на стандартный способ граждан донести свое недовольство до руководства страны. В правовом демократическом государстве использование легальных каналов связи между гражданами и властью не должно приравниваться к незаконным действиям», — заявили в «Рассвете».

Несмотря на это, активисты призвали сторонников продолжать подавать жалобы президенту. Также в «Рассвете» утверждают, что некоторые участники акции уже получили ответы на свои обращения.

В марте и апреле россияне также пытались организовать согласованные митинги против блокировок интернета в разных городах. Некоторых активистов задерживали и штрафовали. Власти отказали в согласовании акций как минимум в 17 регионах, где были поданы заявки.

