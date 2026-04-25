«Женщину из «квартиры Плюшкина» забрала скорая, но через час она сбежала»

Белорус открыл в Польше бизнес по уборке и скучать ему не приходится.

«Дверь вынесли пожарные, полиция осмотрела квартиру — и мы начали убирать», — так буднично Антон (имя изменено) рассказывает о своем бизнесе в Польше. На заказы, которые он берет, не у всех хватит духу. Зато и ценник соответствующий. Раньше они с женой делали все сами, но теперь, когда дело встало на ноги, наняли работников. Антон рассказал MOST, как добился сотрудничества с муниципальными организациями, каково убирать комнату, где больше месяца лежал покойник, и почему он больше «не рубится за деньги».

Убитая машина, пара тряпок и хозяйский пылесос

Антону 36 лет. В Польше вместе с семьей он живет с 2022 года. Здесь мужчина начинал с работы в такси, после пробовал себя в качестве механика на СТО, но вскоре решил открыть собственное дело — клининг. К тому времени его супруга имела опыт такой работы, но в найме. К тому же бизнес не требовал больших вложений на старте.

— Оформил ИП. На последние деньги и то, что одолжили у знакомых, купили разваленную машину — Mitsubishi Space Star. Она была дырявая насквозь, как дуршлаг, но вместительная. Взяли хозяйский пылесос в квартире, где мы жили, каких-то тряпок, средств, — вспоминает белорус.

Первые заказы поступали через посредника, однако такая форма сотрудничества практически не приносила дохода. Тогда супруги решили искать заказы самостоятельно — стали обходить отели и хостелы.

— Пришли в Mercure и попросили позвать управляющего. И мы с таким человеком, который управляет целым отелем, разговаривали на равных. Он говорил, что понимает наш путь, подсказал, что делать вначале, и дал несколько контактов. Мы были очень удивлены, что человек был готов помочь, — вспоминает белорус.

Таким способом удалось завязать деловые отношения и с владельцем местного крупного хостела.

Антон признается: поначалу трудно было пересилить себя и начать налаживать связи: у него был низкий уровень польского. Но в итоге этот барьер белорус преодолел.

— Так все закрутилось потихоньку, — говорит он.

«Умершего соскребали с дивана»

Один заказ пришел неожиданно. Антон чинил входную дверь и разговорился с вышедшим соседом. Рассказал про свой клининговый бизнес — и узнал: у одной из соседок, которая приехала из Канады, в доме две квартиры. В одной из них умер ее родственник и пролежал там около полутора месяцев, прежде чем его нашли. В квартире нужно было убраться, вынести всю мебель, сделать озонирование и дезинфекцию. Антон сразу взялся за это.

— [Умершего] соскребали с дивана, грубо говоря. За такую уборку я взял 3,5 тыс. злотых. Это было на два этажа выше меня. Из затрат — только химия и налоги. На руки получилось 3 тыс. злотых, — подсчитывает предприниматель.

Постепенно Антон стал рассказывать о своем бизнесе и другим соседям, а еще активно развивал нетворкинг. Это стало приносить плоды — заказов становилось все больше и больше.

«Увидели, что мы очень быстрые, и подписали договор»

Платной рекламой Антон не пользовался, лишь периодически размещал объявления в тематических группах на Facebook. По одному из таких объявлений с белорусом связался организатор мероприятия, которое было запланировано в ближайшие дни в городском общественном центре. Там требовалась срочная уборка.

Свободного доступа к зданию не было, поэтому, по словам Антона, чтобы открыть помещение, на место даже приехал мэр города.

— Мы с женой и еще одной знакомой, которая занимается клинингом, ворвались туда и 1300 кв. метров сделали за сутки, — говорит Антон. — Они (администрация городской гмины. — Прим. MOST) увидели, что мы очень быстрые, ответственные, и подписали с нами договор. Уже третий год мы с ними сотрудничаем.

Гмина, по словам Антона, самый надежный клиент: оплаты производит вовремя, без проблем продлевает договоры и помогает расширяться.

— Благодаря гмине у нас три объекта, на которых наши люди работают на постоянке — две белоруски и украинка, — говорит предприниматель.

200 злотых и золотое кольцо

В Польше Антон получил международную защиту. После этого иностранцы могут участвовать в интеграционной программе — для этого нужно обратиться в Городской центр помощи семьям (MOPR). Однажды, придя туда, Антон между делом рассказал о своем бизнесе и оставил визитку. Спустя год с ним связался представитель центра и предложил заниматься уборкой социальных квартир. Деньги на это выделяются из городского бюджета.

Объекты встречаются разные. В качестве безобидного примера Антон вспоминает уборку у пенсионера, который не мог нагибаться после перенесенной операции на позвоночнике. В квартире никто не убирал около полугода. Беларус вспоминает, что, кроме мусора, на полу было много монет.

— Насобирали около 250 злотых. Нашли золотое кольцо его покойной жены. Он был очень рад таким работникам, — улыбается собеседник.

«Женщину забрала скорая, но через час она сбежала»

Но есть заказы похлеще. Однажды фирме Антона пришлось наводить порядок у пенсионерки с шизофренией, которая страдала синдромом Плюшкина — приносила домой вещи из контейнеров Красного Креста. Ее трехкомнатная квартира была от пола до потолка завалена мешками с вещами. За полгода до этого квартира горела, и соседи, учуяв неприятный запах и опасаясь повторного возгорания, забили тревогу. В дело вмешалась прокуратура.

— В день уборки дверь вынесли пожарные, полиция осмотрела квартиру — и мы начали убирать. Я вывез на свалку два больших буса Renault Master, но этим освободили только полторы комнаты, — говорит Антон. И добавляет, что закончить не удалось: — Женщину забрала скорая, но через час она сбежала и пришла с угрозами. В целях безопасности нам пришлось прекратить работу. Скорее всего, квартира опять заполнена, так как контейнеры находятся недалеко от дома.

«Это хардкорная работа»

Такие уборки — сложные как физически, так и эмоционально, но они обеспечивают бизнесу хороший стабильный доход.

— Мы меньше тысячи злотых с MOPR не брали. Уборка туалета и одной комнаты — это тысяча, добавляется еще одна комната — это уже полторы. На квадратуру мы не смотрим, потому что иногда нужно выносить много мусора, иногда крысы и мыши бегают — это все тоже нужно учитывать. Но и MOPRы не сильно смотрят на цены, потому что понимают, какая это хардкорная работа.

«Приходилось рубиться за эти деньги»

Сейчас Антон занимается в основном выставлением фактур, разрешением редких конфликтных ситуаций и периодической закупкой химии. А непосредственным выполнением заказов занимаются наемные работники. Недавно супруга Антона тоже открыла подобное ИП.

Оба предпринимателя работают исключительно с юридическими лицами. А вот от заказов частных клиентов отказались уже давно — и не жалеют.

— В 80% случаев заказчики дурили голову по поводу качества: все время кого-то что-то не устраивало. Исправление мелочей их не устраивало — просили вернуть половину стоимости. Это морально высасывало энергию. Мне не нравилось, что приходилось рубиться за эти деньги, — вспоминает мужчина.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук