«Женщину из «квартиры Плюшкина» забрала скорая, но через час она сбежала» 1 25.04.2026, 10:49

Белорус открыл в Польше бизнес по уборке и скучать ему не приходится.

«Дверь вынесли пожарные, полиция осмотрела квартиру — и мы начали убирать», — так буднично Антон (имя изменено) рассказывает о своем бизнесе в Польше. На заказы, которые он берет, не у всех хватит духу. Зато и ценник соответствующий. Раньше они с женой делали все сами, но теперь, когда дело встало на ноги, наняли работников. Антон рассказал MOST, как добился сотрудничества с муниципальными организациями, каково убирать комнату, где больше месяца лежал покойник, и почему он больше «не рубится за деньги».

Убитая машина, пара тряпок и хозяйский пылесос

Антону 36 лет. В Польше вместе с семьей он живет с 2022 года. Здесь мужчина начинал с работы в такси, после пробовал себя в качестве механика на СТО, но вскоре решил открыть собственное дело — клининг. К тому времени его супруга имела опыт такой работы, но в найме. К тому же бизнес не требовал больших вложений на старте.

— Оформил ИП. На последние деньги и то, что одолжили у знакомых, купили разваленную машину — Mitsubishi Space Star. Она была дырявая насквозь, как дуршлаг, но вместительная. Взяли хозяйский пылесос в квартире, где мы жили, каких-то тряпок, средств, — вспоминает белорус.

Первые заказы поступали через посредника, однако такая форма сотрудничества практически не приносила дохода. Тогда супруги решили искать заказы самостоятельно — стали обходить отели и хостелы.

— Пришли в Mercure и попросили позвать управляющего. И мы с таким человеком, который управляет целым отелем, разговаривали на равных. Он говорил, что понимает наш путь, подсказал, что делать вначале, и дал несколько контактов. Мы были очень удивлены, что человек был готов помочь, — вспоминает белорус.

Таким способом удалось завязать деловые отношения и с владельцем местного крупного хостела.

Антон признается: поначалу трудно было пересилить себя и начать налаживать связи: у него был низкий уровень польского. Но в итоге этот барьер белорус преодолел.

— Так все закрутилось потихоньку, — говорит он.

«Умершего соскребали с дивана»

Один заказ пришел неожиданно. Антон чинил входную дверь и разговорился с вышедшим соседом. Рассказал про свой клининговый бизнес — и узнал: у одной из соседок, которая приехала из Канады, в доме две квартиры. В одной из них умер ее родственник и пролежал там около полутора месяцев, прежде чем его нашли. В квартире нужно было убраться, вынести всю мебель, сделать озонирование и дезинфекцию. Антон сразу взялся за это.

— [Умершего] соскребали с дивана, грубо говоря. За такую уборку я взял 3,5 тыс. злотых. Это было на два этажа выше меня. Из затрат — только химия и налоги. На руки получилось 3 тыс. злотых, — подсчитывает предприниматель.

Постепенно Антон стал рассказывать о своем бизнесе и другим соседям, а еще активно развивал нетворкинг. Это стало приносить плоды — заказов становилось все больше и больше.

«Увидели, что мы очень быстрые, и подписали договор»

Платной рекламой Антон не пользовался, лишь периодически размещал объявления в тематических группах на Facebook. По одному из таких объявлений с белорусом связался организатор мероприятия, которое было запланировано в ближайшие дни в городском общественном центре. Там требовалась срочная уборка.

Свободного доступа к зданию не было, поэтому, по словам Антона, чтобы открыть помещение, на место даже приехал мэр города.

— Мы с женой и еще одной знакомой, которая занимается клинингом, ворвались туда и 1300 кв. метров сделали за сутки, — говорит Антон. — Они (администрация городской гмины. — Прим. MOST) увидели, что мы очень быстрые, ответственные, и подписали с нами договор. Уже третий год мы с ними сотрудничаем.

Гмина, по словам Антона, самый надежный клиент: оплаты производит вовремя, без проблем продлевает договоры и помогает расширяться.

— Благодаря гмине у нас три объекта, на которых наши люди работают на постоянке — две белоруски и украинка, — говорит предприниматель.

200 злотых и золотое кольцо

В Польше Антон получил международную защиту. После этого иностранцы могут участвовать в интеграционной программе — для этого нужно обратиться в Городской центр помощи семьям (MOPR). Однажды, придя туда, Антон между делом рассказал о своем бизнесе и оставил визитку. Спустя год с ним связался представитель центра и предложил заниматься уборкой социальных квартир. Деньги на это выделяются из городского бюджета.

Объекты встречаются разные. В качестве безобидного примера Антон вспоминает уборку у пенсионера, который не мог нагибаться после перенесенной операции на позвоночнике. В квартире никто не убирал около полугода. Беларус вспоминает, что, кроме мусора, на полу было много монет.

— Насобирали около 250 злотых. Нашли золотое кольцо его покойной жены. Он был очень рад таким работникам, — улыбается собеседник.

«Женщину забрала скорая, но через час она сбежала»

Но есть заказы похлеще. Однажды фирме Антона пришлось наводить порядок у пенсионерки с шизофренией, которая страдала синдромом Плюшкина — приносила домой вещи из контейнеров Красного Креста. Ее трехкомнатная квартира была от пола до потолка завалена мешками с вещами. За полгода до этого квартира горела, и соседи, учуяв неприятный запах и опасаясь повторного возгорания, забили тревогу. В дело вмешалась прокуратура.

— В день уборки дверь вынесли пожарные, полиция осмотрела квартиру — и мы начали убирать. Я вывез на свалку два больших буса Renault Master, но этим освободили только полторы комнаты, — говорит Антон. И добавляет, что закончить не удалось: — Женщину забрала скорая, но через час она сбежала и пришла с угрозами. В целях безопасности нам пришлось прекратить работу. Скорее всего, квартира опять заполнена, так как контейнеры находятся недалеко от дома.

«Это хардкорная работа»

Такие уборки — сложные как физически, так и эмоционально, но они обеспечивают бизнесу хороший стабильный доход.

— Мы меньше тысячи злотых с MOPR не брали. Уборка туалета и одной комнаты — это тысяча, добавляется еще одна комната — это уже полторы. На квадратуру мы не смотрим, потому что иногда нужно выносить много мусора, иногда крысы и мыши бегают — это все тоже нужно учитывать. Но и MOPRы не сильно смотрят на цены, потому что понимают, какая это хардкорная работа.

«Приходилось рубиться за эти деньги»

Сейчас Антон занимается в основном выставлением фактур, разрешением редких конфликтных ситуаций и периодической закупкой химии. А непосредственным выполнением заказов занимаются наемные работники. Недавно супруга Антона тоже открыла подобное ИП.

Оба предпринимателя работают исключительно с юридическими лицами. А вот от заказов частных клиентов отказались уже давно — и не жалеют.

— В 80% случаев заказчики дурили голову по поводу качества: все время кого-то что-то не устраивало. Исправление мелочей их не устраивало — просили вернуть половину стоимости. Это морально высасывало энергию. Мне не нравилось, что приходилось рубиться за эти деньги, — вспоминает мужчина.

