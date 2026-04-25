Для белорусской торговли вводят новшество 5 25.04.2026, 11:39

Оно приведет к дополнительным тратам для покупателей.

В Беларуси с 1 мая этого года введут обязательную маркировку безалкогольных напитков и соков. Об этом напоминают в Министерстве по налогам и сборам (МНС).

Напомним, ранее чиновники планировали ввести маркировку средствами идентификации безалкогольных напитков и соков с 1 октября 2025-го, но потом перенесли на 1 мая 2026 года. При этом для некоторых товаров и вовсе отменили это требование. Речь о мобильных телефонах и ноутбуках, которые были в употреблении, пишет «Зеркало».

Это произошло после того, как в конце августа 2025 года Александр Лукашенко раскритиковал чиновников из-за такой маркировки.

Для чего нужна цифровая маркировка и как она способна ударить по кошелькам покупателей

Она позволяет прослеживать весь путь такого товара — от производителя до потребителя. Считается, что такой механизм дает определенные преимущества бизнесу. Во-первых, это ускоряет и упрощает документооборот, процессы взаимодействия бизнеса и государства. Во-вторых, это позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с нечестными игроками как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Власти считают, что для покупателей это плюс — они получат гарантию приобретения легального товара. Одновременно со всем этим маркировка товаров несет дополнительные затраты для бизнеса (специальная наклейка требует оплаты), что может быть перенесено в розничную цену. То есть для покупателей товар может стать дороже.

