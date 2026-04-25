25 апреля 2026, суббота, 17:22
«Заставили доползти до окна и выбросить деньги»

  25.04.2026, 12:31
Лежачий белорус с инвалидностью потерял сбережения по схеме «Алло, мама».

Мошенники убедили лежачего белоруса с инвалидностью доползти до окна и выбросить свои сбережения курьеру, якобы чтобы помочь попавшему в ДТП внуку, сообщили в МВД.

Пенсионеру на домашний телефон позвонил человек, представившийся его внуком.

— Плачущий голос [сообщил], что его внук попал в ДТП и нужны срочно средства. Сказали, чтобы он открыл дверь и передал курьеру деньги. Но, поскольку он лежачий, он не смог открыть дверь. Тогда попросили скинуть из окна деньги. Он дополз до окна, открыл и скинул деньги, — рассказал настоящий внук мужчины.

Какой суммы лишился его дед, не уточняется.

В МВД напомнили, что мошеннической схеме «Алло, мама!» уже много лет, но ею по-прежнему успешно пользуются злоумышленники.

«Потенциальным жертвам звонят под видом близких родственников, якобы ставших виновниками ДТП с тяжелыми последствиями. Для непривлечения их к уголовной ответственности требуют отдать все накопления. Из-за волнения потерпевшие теряют бдительность и легко расстаются с деньгами», — сообщили в ведомстве.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук