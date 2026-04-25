«Заставили доползти до окна и выбросить деньги»11
- 25.04.2026, 12:31
- 4,230
Лежачий белорус с инвалидностью потерял сбережения по схеме «Алло, мама».
Мошенники убедили лежачего белоруса с инвалидностью доползти до окна и выбросить свои сбережения курьеру, якобы чтобы помочь попавшему в ДТП внуку, сообщили в МВД.
Пенсионеру на домашний телефон позвонил человек, представившийся его внуком.
— Плачущий голос [сообщил], что его внук попал в ДТП и нужны срочно средства. Сказали, чтобы он открыл дверь и передал курьеру деньги. Но, поскольку он лежачий, он не смог открыть дверь. Тогда попросили скинуть из окна деньги. Он дополз до окна, открыл и скинул деньги, — рассказал настоящий внук мужчины.
Какой суммы лишился его дед, не уточняется.
В МВД напомнили, что мошеннической схеме «Алло, мама!» уже много лет, но ею по-прежнему успешно пользуются злоумышленники.
«Потенциальным жертвам звонят под видом близких родственников, якобы ставших виновниками ДТП с тяжелыми последствиями. Для непривлечения их к уголовной ответственности требуют отдать все накопления. Из-за волнения потерпевшие теряют бдительность и легко расстаются с деньгами», — сообщили в ведомстве.