«Заставили доползти до окна и выбросить деньги» 11 25.04.2026, 12:31

Лежачий белорус с инвалидностью потерял сбережения по схеме «Алло, мама».

Мошенники убедили лежачего белоруса с инвалидностью доползти до окна и выбросить свои сбережения курьеру, якобы чтобы помочь попавшему в ДТП внуку, сообщили в МВД.

Пенсионеру на домашний телефон позвонил человек, представившийся его внуком.

— Плачущий голос [сообщил], что его внук попал в ДТП и нужны срочно средства. Сказали, чтобы он открыл дверь и передал курьеру деньги. Но, поскольку он лежачий, он не смог открыть дверь. Тогда попросили скинуть из окна деньги. Он дополз до окна, открыл и скинул деньги, — рассказал настоящий внук мужчины.

Какой суммы лишился его дед, не уточняется.

В МВД напомнили, что мошеннической схеме «Алло, мама!» уже много лет, но ею по-прежнему успешно пользуются злоумышленники.

«Потенциальным жертвам звонят под видом близких родственников, якобы ставших виновниками ДТП с тяжелыми последствиями. Для непривлечения их к уголовной ответственности требуют отдать все накопления. Из-за волнения потерпевшие теряют бдительность и легко расстаются с деньгами», — сообщили в ведомстве.

