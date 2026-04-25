25 апреля 2026, суббота, 13:36
Белорусский патриот ответил, кто является главным врагом

  • 25.04.2026, 12:29
Белорусский патриот ответил, кто является главным врагом
Дмитрий Бондаренко

Дмитрий Бондаренко расставил точки над «і».

В Вильнюсе, в визит-центре Сейма Литвы, 22 апреля прошла презентация новой книги американского известного историка Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора».

Во встрече приняли участие главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, а ведущим выступил ксендз Вячеслав Борок.

Блогер Дмитрий Козлов («Серый кот») опубликовал видеозапись презентации на своем YouTube-канале .

Ксендз Вячеслав Борок задал вопрос Дмитрию Бондаренко, кто для него, как белорусского патриота, является главным врагом. Оппозиционный политик рассказал, что оказавшись в тюрьме КГБ после событий Площади-2010 ему постоянно задавали вопрос, почему он борется с Лукашенко:

— Поначалу офицеры спецслужб сильно нас «прессовали», оказывали огромное давление. Но потом мы просто разговаривали, и я уверен, что многое из наших разговоров осталось у них в головах. Мы говорили, что боремся не с Лукашенко, потому что сегодня — один диктатор, завтра может быть кто-то другой. Мы боремся за свободную и белорусскую Беларусь.

Я им сказал: «Послушайте, если бы вы были национальной белорусской диктатурой, возможно, я бы и не стал бороться, хотя я так люблю свободу, что не уверен в этом. А вы просто лижете сапоги русским, вы — не офицеры белорусского государства и не думаете о безопасности нашей страны».

У белорусских тюремщиков на стенах портреты Путина, российские флаги. Еще в 2010-2012 годах, когда они пытались нас вербовать, ссылались на цитаты Деникина, Колчака и русского философа Ильина. Я говорю: «Я — белорусский патриот, вы просто профнепригодны». Мы всегда боролись за свободу, за независимость. Этому мы учились и у наших соседей, и, прежде всего, у литовцев. Поэтому главный враг для меня — это российская империя.

