25 апреля 2026, суббота, 17:22
Кремлевские игры и эффект Бони

4
  • Вадим Денисенко
  • 25.04.2026, 13:21
  • 8,296
Кремлевские игры и эффект Бони
Виктория Боня

В российском пространстве началась вакханалия.

Российские социологи пять недель подряд говорят о падении рейтингов Путина и даже утверждают, что он показывает худшие результаты за последнее десятилетие. Давайте разберемся, откуда такая смелость и к чему все это ведет?

1. Когда наши СМИ пишут о катастрофическом падении рейтингов Путина с 72 до 68%, я бы просто попросил всех включить голову: 68% — это невероятно много. И катастрофы здесь точно нет. Сейчас у меня нет свежих собственных социологических данных, но по ощущениям, реальный рейтинг Путина, наверное, ниже на 7-8% от заявленного. И это также еще очень далеко от катастрофы.

2. Однако настойчивость российских государственных социологов, которые публикуют все эти данные, наводит на мысль, что здесь что-то не так. Моя версия сводится к тому, что в Кремле началась закулисная война за уменьшение полномочий Кириенко как главного по внутренней политике. А рейтинги Путина — это его прямая ответственность.

3. Напомню, что катализатором ухудшения рейтингов стали три вещи: ухудшение жизни, отсутствие прогресса в вопросах окончания войны и ограничение интернета на фоне закрытия Telegram. И именно Telegram стал триггером для того, что я называю кухонной революцией. В ответ на недовольство масс, примерно неделю назад, власть приняла решение притормозить закрытие Telegram. И вместо того, чтобы без каких-либо комментариев прекратить отключение мессенджера, внутриполитический блок Кремля принял решение разыграть супер-тупую двухходовую игру на тему «царь хороший — бояре плохие». В ответ на 18-минутную речь инстагаюрашки Бони, Песков по какой-то чудесной причине сказал российскому народу в стиле Януковича: «Услышу каждого». Зачем внутриполитический блок Кремля предложил реагировать именно так, пока остается тайной. Но речь Бони, которую к тому моменту посмотрели 4 млн зрителей, стала едва ли не главным политическим событием РФ. А Кириенко, похоже, подставился.

4. Против Бони (читай Кириенко) была запущена тяжелая артиллерия. Председатель КПРФ Зюганов, сначала с трибуны Думы, а затем и в интервью «Вестям» сказал, что нужно слушать не каких-то там Боней, а простой народ, иначе повторится 1917 год (вообще смешно, когда коммунисты пугают октябрьским переворотом). Попутно Зюганов проехался и по экономическому блоку правительства.

5. Параллельно с этим в российском пространстве началась «кадровая вакханалия», когда какие-то эксперты пересаживали Володина в кресло Матвиенко и отбирали часть полномочий Кириенко в пользу Володина. Министра экономики отправляли в отставку и т.д. Проще говоря, все эти вещи вернули СМИ в кулуарные игры по лоббированию кадровых изменений, которые все ожидают после думских выборов.

6. Если коротко, в России начался процесс попытки медийно продвинуть интересы тех или иных групп в преддверии возможных кадровых перестановок. И, в связи с этим, многим может показаться, что происходит чуть ли не революция. На самом деле, пока это просто попытка сыграть в кулуарную игру. Просто этот процесс, неожиданно для многих, вылез в медийное пространство. И причиной этого стала кремлевская ошибка с Боней.

7. Напоследок нужно обратить внимание на очень важный момент. Заявления Бони, Зюганова и других менее известных персонажей — это ни в коем случае не выступления против Путина. И это вообще не о войне. Это апелляция к Путину: обратите внимание на нас и поставьте наших людей на те или иные должности.

8. Может ли все это выйти из-под контроля? Пока вероятность крайне низкая. Но и на ошибки по типу Бони еще неделю назад никто не рассчитывал.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук