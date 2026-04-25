25 апреля 2026, суббота, 17:23
Украина подписала с Азербайджаном шесть соглашений

2
  • 25.04.2026, 14:49
  • 1,538
Украина подписала с Азербайджаном шесть соглашений
Ильхам Алиев и Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Направление номер один — оборонно-промышленный комплекс.

Сегодня, 25 апреля, Украина подписала с Азербайджаном шесть соглашений, в частности, по безопасности и о совместном производстве.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместного заявления перед прессой с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы сегодня подписали шесть документов. Деталями обязательно наши команды позже поделятся. Это разные направления. Сегодня направление номер один - это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс», - сказал Зеленский.

Также президент сообщил о договоренностях по совместному производству и о работе украинских экспертов в Азербайджане.

«Безусловно мы будем развивать наше сотрудничество, ко-продакшн. Это очень важные направления, которые точно увеличат и безопасность наших стран, наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами», отметил он.

Зеленский заявил об «очень серьезном шаге» в виде подписания документов о совместном развитии оборонно-промышленного комплексов стран.

Он также поблагодарил Алиева за 11 пакетов поддержки в сфере энергетики и помощь эвакуированным с приграничных территорий детям, а также сообщил о договоренностях в сфере образования, в частности, обучение азербайджанских студентов в Украине.

Алиев в свою очередь отметил, что между Украиной и Азербайджаном сейчас ведется «довольно серьезное сотрудничество» и оно во время визита Зеленского «было еще раз подтверждено».

«В том, что касается военно-технического сотрудничества, мы также обсуждали этот вопрос. Это также имеет довольно широкие перспективы, как в Украине, так и в Азербайджане. Мы видим развитие военных индустрий, ОПК, и мы можем посмотреть на совместное производство. Но и в целом в производстве у нас есть прекрасные возможности. И сегодня у нас также были широкие переговоры об этом», - рассказал он.

Также президенты обсудили необходимость развития товарооборота между странами.

«Он сейчас составляет более 500 миллионов долларов США, и, я думаю, будет расти и дальше. Потому что у нас есть все возможности», - отметил Алиев.

