Что произойдет, если перемирие между США и Ираном будет расторгнуто? 2 25.04.2026, 15:35

Аналитики не исключают более активное военное вмешательство США.

Перемирие между США и Ираном оказалось под угрозой срыва, несмотря на неожиданное решение президента США Дональда Трампа продлить его в последний момент. Президент США заявил, что даст Тегерану время для выработки «единого предложения» по мирному соглашению, сославшись на раскол внутри иранского руководства. При этом конкретные сроки он не назвал, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Резкие колебания риторики Трампа — от угроз возобновить удары до попыток дипломатии — отражают стремление Вашингтона завершить конфликт, который вызывает недовольство внутри США и усилил глобальный энергетический кризис. Однако ситуация остается крайне нестабильной.

Несмотря на формальное перемирие, США продолжают морскую блокаду иранских портов, а Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом. На этом фоне Тегеран уже атаковал несколько судов и захватил два из них. Иранские власти открыто выражают недоверие к Вашингтону, называя продление перемирия попыткой выиграть время для возможного удара.

Дополнительным фактором риска остается внутренний раскол в Иране. По данным источников, умеренные дипломаты и представители жесткой линии, включая Корпус стражей исламской революции, расходятся во взглядах на переговоры и дальнейшие действия.

Параллельно под угрозой оказывается и перемирие между Израилем и «Хезболлой» в Ливане. Оно напрямую связано с американо-иранскими договоренностями, и в случае их срыва Израиль может возобновить военные операции.

Эксперты также не исключают радикальный сценарий — более активное вмешательство США. В регионе уже находятся более 50 тысяч американских военных, и обсуждаются варианты наземной операции, включая захват стратегических объектов Ирана. Ранее подобные действия считались крайне рискованными, однако они остаются на повестке.

Пока стороны продолжают обмениваться обвинениями, перспективы полноценного мирного соглашения выглядят все более неопределенными. Любой новый инцидент может привести к резкой эскалации и втянуть регион в еще более масштабный конфликт.

