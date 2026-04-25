По всей Мали повстанцы начали скоординированные атаки

  • 25.04.2026, 16:45
В столице Мали, Бамако, слышны взрывы и звуки перестрелки.

Вооруженные джихадистские группировки, по всей видимости, начали скоординированные атаки по всей стране.

В заявлении, опубликованном в субботу, военные заявили о продолжающихся боях, добавив, что «наши силы обороны и безопасности в настоящее время занимаются отражением нападения», передает ВВС.

Очевидцы сообщили информационному агентству Reuters о взрывах и перестрелках вокруг военной базы Кати, крупного объекта за пределами столицы. Солдаты перекрыли дороги в этом районе.

Также поступают сообщения о боях в Гао и Кидале на севере и в Севаре в центральной части Мали, что, по словам обозревателей, стало крупнейшим нападением джихадистов за последние годы.

Противоречивые сообщения

Один из местных жителей, возвращавшийся в Бамако из Эфиопии, сообщил Би-би-си, что все рейсы в город были отменены рано утром в субботу. Пока неясно, повлияли ли сообщения о нападениях на работу аэропорта.

Посольство США в Мали рекомендовало гражданам оставаться дома и избегать поездок, ссылаясь на взрывы и стрельбу у международного аэропорта Модибо Кейта в Бамако и неподалеку от Кати.

Хотя некоторые жители говорят, что в большинстве районов Бамако обстановка спокойная, в определенных частях города звучит стрельба. По сообщениям, на дорогах, ведущих к аэропорту, установлены контрольно-пропускные пункты, проводится досмотр транспортных средств.

Ульф Лессинг, глава региональной программы Сахеля в Фонде Конрада Аденауэра в Мали, сказал, что нынешний инцидент, по всей видимости, — это «крупнейшее скоординированное джихадистское нападение на Мали за последние годы».

Военные Мали заявили, что ведут борьбу с не установленными «террористическими группировками» и ситуация находится под контролем, но многие сообщения говорят о том, что бои продолжаются. Видеоролики, распространяемые в социальных сетях, указывают на причастность к атакам джихадистской группировки «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-муслимин» (JNIM) и повстанцев из Фронта освобождения туарегов «Азавад» (FLA).

Пресс-секретарь FLA Мохамед Эльмаулуд Рамадане заявил в социальных сетях, что повстанцы взяли под контроль несколько позиций в Гао и Кидале. Он также призвал соседние Буркина-Фасо и Нигер не вмешиваться.

Три страны, три хунты

В настоящее время в Мали правит военная хунта во главе с генералом Ассими Гоитой, который захватил власть в результате государственного переворота в 2020 году.

Хунта пользовалась народной поддержкой, когда пришла к власти. Она обещала выход из затянувшегося кризиса и восстановление безопасности. Основную угрозу центральной власти представляет сепаратистское восстание этнических туарегов на севере и джихадисты из дружественной «Аль-Каиде» группировки JNIM.

Для борьбы с эскалацией повстанческого движения в 2013 году в Мали были развернуты миротворческая миссия ООН и французские войска. Они покинули страну после прихода к власти хунты, а военное правительство наняло российских наемников из ЧВК «Вагнер», которое позже сменил «Африканский корпус».

Однако джихадистское повстанческое движение не ослабевает, и значительные части севера и востока страны остаются вне контроля правительства.

В 2024 году в регионе был создан межгосударственный военный альянс —Конфедерация государств Сахеля. В него вошли Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

Всеми тремя странами управляют военные правительства, пришедшие ко власти в результате переворотов.

