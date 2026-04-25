Для торговли вводят новшество
- 25.04.2026, 17:23
Оно сулит дополнительные траты для покупателей.
В Беларуси с 1 мая этого года введут обязательную маркировку безалкогольных напитков и соков. Об этом напоминают в Министерстве по налогам и сборам (МНС).
Напомним, ранее чиновники планировали ввести маркировку средствами идентификации безалкогольных напитков и соков с 1 октября 2025-го, но потом перенесли на 1 мая 2026 года. При этом для некоторых товаров и вовсе отменили это требование. Речь о мобильных телефонах и ноутбуках, которые были в употреблении.
Это произошло после того, как в конце августа 2025 года Лукашенко раскритиковал чиновников из-за такой маркировки.
Kак она способна ударить по кошелькам покупателей
Она позволяет прослеживать весь путь такого товара — от производителя до потребителя, отмечает («Зеркало» https://news.zerkalo.io/economics/125822.html?c). Считается, что такой механизм дает определенные преимущества бизнесу. Во-первых, это ускоряет и упрощает документооборот, процессы взаимодействия бизнеса и государства.
Во-вторых, это позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с нечестными игроками как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
Власти считают, что для покупателей это плюс: они получат гарантию приобретения легального товара. Одновременно со всем этим маркировка товаров несет дополнительные затраты для бизнеса (специальная наклейка требует оплаты), что может быть перенесено в розничную цену. То есть для покупателей товар может стать дороже.