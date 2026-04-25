25 апреля 2026, суббота, 22:39
Россияне задали Путину неудобный вопрос после налета дронов на Урал

  • 25.04.2026, 18:36
В Екатеринбурге и Челябинске прогремели взрывы.

На Урале начали задать кремлевскому режиму неудобные вопросы после атаки беспилотников на стратегические объекты РФ в Свердловской и Челябинской областях, пишет dialog.ua.

В соцсетях распространяются видео, на которых местные жители ужасаются, что беспилотники залетают уже настолько вглубь территории РФ, и отмечают, что российские власти ничего не могут с этим сделать. Более того, они даже не оповещают граждан об угрозе атак.

«Сегодня ЧП произошло, в Екатеринбург дрон прилетел. У меня вопрос к властям: вы там блокируете связь, интернет, Telegram – все для нашей безопасности. А для безопасности могли хотя бы нас оповестить, хотя бы эсэмэской. Этого ничего не было. Живу я от Екатеринбурга в 30 км, наверное, даже меньше будет. Где наша безопасность? Расскажите, пожалуйста», – заявил россиянин в одном из видеороликов.

В другом видео россиянка, комментируя атаку на Екатеринбург и Челябинскую область, задается вопросом «что же будет дальше».

