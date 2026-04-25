Эксперт объяснил, что Путин собирается сделать с РФ от безысходности 11 25.04.2026, 19:35

6,848

Россия превращается в Северную Корею.

Украинский дипломат Владимир Огрызко, объяснил, что сейчас на самом деле происходит в России: «Это закономерный процесс, который мы с вами предсказывали. Идет процесс превращения того, что пока называется Российской Федерацией в Северную Корею. Почему? Потому что у Путина нет другого выхода, как пытаться удерживать пока что свое «царство» в каком-то подчинении, хотя мне кажется, что это подчинение начинает постепенно исчезать, а репрессивный аппарат на это уже не может или не хочет соответствующим образом реагировать».

Свой взгляд на происходящее в РФ экс-министр иностранных дел Украины озвучил в интервью для Ирины Узловой на YouTube.

«Вы посмотрите, раньше за вольнодумство сразу бросали за решетку, давали 14 дней или какие-то штрафы, а сейчас этого уже не происходит. Для меня это сигнал того, что репрессивный аппарат начинает «шкурой чувствовать», что что-то тут происходит не так и, возможно, уже не стоит слишком сильно стараться. Оно же вернется и прилетит назад. Это такая традиционная история перед завалом системы», - пояснил дипломат.

«Путин этого понимать не хочет. Он считает, что согласно тем бумагам, которые ему приносят, он продолжает быть «царем» и тому подобное, что они отвечают действительности, но даже официальные опросы общественного мнения говорят о том, что рейтинги его летят вниз, падают, и это при том, что люди боятся говорить правду. Получается, что определенное количество людей, подавляя этот животный страх, начинает говорить, что, нет, мне такая политика не нравится», - резюмировал Огрызко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com