закрыть
25 апреля 2026, суббота, 22:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксперт объяснил, что Путин собирается сделать с РФ от безысходности

11
  25.04.2026, 19:35
  • 6,848
Россия превращается в Северную Корею.

Украинский дипломат Владимир Огрызко, объяснил, что сейчас на самом деле происходит в России: «Это закономерный процесс, который мы с вами предсказывали. Идет процесс превращения того, что пока называется Российской Федерацией в Северную Корею. Почему? Потому что у Путина нет другого выхода, как пытаться удерживать пока что свое «царство» в каком-то подчинении, хотя мне кажется, что это подчинение начинает постепенно исчезать, а репрессивный аппарат на это уже не может или не хочет соответствующим образом реагировать».

Свой взгляд на происходящее в РФ экс-министр иностранных дел Украины озвучил в интервью для Ирины Узловой на YouTube.

«Вы посмотрите, раньше за вольнодумство сразу бросали за решетку, давали 14 дней или какие-то штрафы, а сейчас этого уже не происходит. Для меня это сигнал того, что репрессивный аппарат начинает «шкурой чувствовать», что что-то тут происходит не так и, возможно, уже не стоит слишком сильно стараться. Оно же вернется и прилетит назад. Это такая традиционная история перед завалом системы», - пояснил дипломат.

«Путин этого понимать не хочет. Он считает, что согласно тем бумагам, которые ему приносят, он продолжает быть «царем» и тому подобное, что они отвечают действительности, но даже официальные опросы общественного мнения говорят о том, что рейтинги его летят вниз, падают, и это при том, что люди боятся говорить правду. Получается, что определенное количество людей, подавляя этот животный страх, начинает говорить, что, нет, мне такая политика не нравится», - резюмировал Огрызко.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук