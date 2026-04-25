Эксперт объяснил, что Путин собирается сделать с РФ от безысходности

Эксперт объяснил, что Путин собирается сделать с РФ от безысходности11
- 25.04.2026, 19:35
- 6,848
Россия превращается в Северную Корею.
Украинский дипломат Владимир Огрызко, объяснил, что сейчас на самом деле происходит в России: «Это закономерный процесс, который мы с вами предсказывали. Идет процесс превращения того, что пока называется Российской Федерацией в Северную Корею. Почему? Потому что у Путина нет другого выхода, как пытаться удерживать пока что свое «царство» в каком-то подчинении, хотя мне кажется, что это подчинение начинает постепенно исчезать, а репрессивный аппарат на это уже не может или не хочет соответствующим образом реагировать».
Свой взгляд на происходящее в РФ экс-министр иностранных дел Украины озвучил в интервью для Ирины Узловой на YouTube.
«Вы посмотрите, раньше за вольнодумство сразу бросали за решетку, давали 14 дней или какие-то штрафы, а сейчас этого уже не происходит. Для меня это сигнал того, что репрессивный аппарат начинает «шкурой чувствовать», что что-то тут происходит не так и, возможно, уже не стоит слишком сильно стараться. Оно же вернется и прилетит назад. Это такая традиционная история перед завалом системы», - пояснил дипломат.
«Путин этого понимать не хочет. Он считает, что согласно тем бумагам, которые ему приносят, он продолжает быть «царем» и тому подобное, что они отвечают действительности, но даже официальные опросы общественного мнения говорят о том, что рейтинги его летят вниз, падают, и это при том, что люди боятся говорить правду. Получается, что определенное количество людей, подавляя этот животный страх, начинает говорить, что, нет, мне такая политика не нравится», - резюмировал Огрызко.